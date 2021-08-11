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قادماً من الفتح .. الهولندي " ميتشيل تي فريدي" يوقع لأبها

وقع نادي أبها مساء اليوم الأربعاء رسمياً مع المهاجم الهولندي ميتشيل تي فريدي لاعب الفتح السابق.

وسبق أن شارك تي فريدي الموسم الماضي في 22 مباراة (1700 دقيقة) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل فيها 13 هدفاً وصنع هدفاً واحداً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قادماً من الفتح .. الهولندي " ميتشيل تي فريدي" يوقع لأبها
سبق

وقع نادي أبها مساء اليوم الأربعاء رسمياً مع المهاجم الهولندي ميتشيل تي فريدي لاعب الفتح السابق.

وسبق أن شارك تي فريدي الموسم الماضي في 22 مباراة (1700 دقيقة) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل فيها 13 هدفاً وصنع هدفاً واحداً.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
08:19 PM

قادماً من الفتح .. الهولندي " ميتشيل تي فريدي" يوقع لأبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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وقع نادي أبها مساء اليوم الأربعاء رسمياً مع المهاجم الهولندي ميتشيل تي فريدي لاعب الفتح السابق.

وسبق أن شارك تي فريدي الموسم الماضي في 22 مباراة (1700 دقيقة) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل فيها 13 هدفاً وصنع هدفاً واحداً.

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