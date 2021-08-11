قادماً من الفتح .. الهولندي " ميتشيل تي فريدي" يوقع لأبها

وقع نادي أبها مساء اليوم الأربعاء رسمياً مع المهاجم الهولندي ميتشيل تي فريدي لاعب الفتح السابق.
وسبق أن شارك تي فريدي الموسم الماضي في 22 مباراة (1700 دقيقة) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل فيها 13 هدفاً وصنع هدفاً واحداً.
وقع نادي أبها مساء اليوم الأربعاء رسمياً مع المهاجم الهولندي ميتشيل تي فريدي لاعب الفتح السابق.
وسبق أن شارك تي فريدي الموسم الماضي في 22 مباراة (1700 دقيقة) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل فيها 13 هدفاً وصنع هدفاً واحداً.
وقع نادي أبها مساء اليوم الأربعاء رسمياً مع المهاجم الهولندي ميتشيل تي فريدي لاعب الفتح السابق.
وسبق أن شارك تي فريدي الموسم الماضي في 22 مباراة (1700 دقيقة) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل فيها 13 هدفاً وصنع هدفاً واحداً.
وقع نادي أبها مساء اليوم الأربعاء رسمياً مع المهاجم الهولندي ميتشيل تي فريدي لاعب الفتح السابق.
وسبق أن شارك تي فريدي الموسم الماضي في 22 مباراة (1700 دقيقة) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل فيها 13 هدفاً وصنع هدفاً واحداً.