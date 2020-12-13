زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الشيشان.. اليوم

شعر به السكان في وداغستان وإنغوشيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر جمهورية الشيشان الروسية اليوم.

وذكر جهاز الطوارئ المحلي بروسيا أنه تم تسجيل الزلزال عند الساعة 00.30 من يوم الأحد بتوقيت موسكو، وكان مركزه منطقة أوروس مارتان، على عمق 25 كيلومترًا.

وأفاد مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم شعروا بالزلزال في جمهوريات الشيشان وداغستان وإنغوشيا الروسية.

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.