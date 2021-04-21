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"الزهيري" يتخرج من دورة تأسيسية للضباط

تلقى الملازم الأول أحمد بن سعد الزهيري مدير مركز طب الأسرة والمجتمع بمستشفى القوات المسلحة بالشمالية؛ التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من دورة تأسيسية للضباط.

و"سبق" تتقدم بالتهاني للزهيري.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الزهيري" يتخرج من دورة تأسيسية للضباط
سبق

تلقى الملازم الأول أحمد بن سعد الزهيري مدير مركز طب الأسرة والمجتمع بمستشفى القوات المسلحة بالشمالية؛ التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من دورة تأسيسية للضباط.

و"سبق" تتقدم بالتهاني للزهيري.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
08:20 PM

"الزهيري" يتخرج من دورة تأسيسية للضباط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى الملازم الأول أحمد بن سعد الزهيري مدير مركز طب الأسرة والمجتمع بمستشفى القوات المسلحة بالشمالية؛ التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من دورة تأسيسية للضباط.

و"سبق" تتقدم بالتهاني للزهيري.

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