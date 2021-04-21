تلقى الملازم الأول أحمد بن سعد الزهيري مدير مركز طب الأسرة والمجتمع بمستشفى القوات المسلحة بالشمالية؛ التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من دورة تأسيسية للضباط.
و"سبق" تتقدم بالتهاني للزهيري.
"الزهيري" يتخرج من دورة تأسيسية للضباط
تلقى الملازم الأول أحمد بن سعد الزهيري مدير مركز طب الأسرة والمجتمع بمستشفى القوات المسلحة بالشمالية؛ التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من دورة تأسيسية للضباط.
و"سبق" تتقدم بالتهاني للزهيري.
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"الزهيري" يتخرج من دورة تأسيسية للضباطصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-21
تلقى الملازم الأول أحمد بن سعد الزهيري مدير مركز طب الأسرة والمجتمع بمستشفى القوات المسلحة بالشمالية؛ التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من دورة تأسيسية للضباط.
21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
08:20 PM
"الزهيري" يتخرج من دورة تأسيسية للضباط
تلقى الملازم الأول أحمد بن سعد الزهيري مدير مركز طب الأسرة والمجتمع بمستشفى القوات المسلحة بالشمالية؛ التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من دورة تأسيسية للضباط.
و"سبق" تتقدم بالتهاني للزهيري.
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