النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إنقاذ مريض في مستشفى عسير المركزي باستخدام تقنية "الأكمو"

أدخل العناية المركزة إثر التهاب حاد أدى لفشل كامل في الجهاز التنفسي

أسهم بفضل الله فريق طبي بقسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، بقيادة الدكتور علي البشابشي استشاري العناية الحرجة والأستاذ المشارك بكلية الطب بجامعة الملك خالد ورئيس فريق الإكمو بالمستشفى؛ في إنقاذ حياة مريض أدخل العناية المركزة إثر التهاب حاد أدى لفشل كامل في الجهاز التنفسي، وعدم استجابته لوسائل التنفس الاصطناعي التقليدية.

واستدعت الحالة تدخل فريق الأكسجة الغشائية الاكمو، ووضع المريض على الدعم الكامل بالجهاز لمدة 18 يوماً بمعدل 430 ساعة؛ وهو ما ساعد في تحسن الرئتين؛ حيث تم فصل أجهزة الدعم الخارجي عن المريض وخروجه من العناية المركزة بعد 35 يومًا.

من جهته أوضح استشاري العناية المركزة ورئيس قسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، الدكتور إبراهيم مشبب عسيري؛ أن تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم من الخدمات المتميزة التي يقدمها قسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، وقد قدم شكره للفريق الطبي المشارك من تخصصات: التمريض، والعلاج التنفسي، والعلاج الطبيعي.

إلى ذلك قدم المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي سعيد مستور؛ شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، على دعمه الدائم لتقديم أفضل الخدمات الطبية.

مستشفى عسير المركزي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
إنقاذ مريض في مستشفى عسير المركزي باستخدام تقنية "الأكمو"
سبق

أسهم بفضل الله فريق طبي بقسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، بقيادة الدكتور علي البشابشي استشاري العناية الحرجة والأستاذ المشارك بكلية الطب بجامعة الملك خالد ورئيس فريق الإكمو بالمستشفى؛ في إنقاذ حياة مريض أدخل العناية المركزة إثر التهاب حاد أدى لفشل كامل في الجهاز التنفسي، وعدم استجابته لوسائل التنفس الاصطناعي التقليدية.

واستدعت الحالة تدخل فريق الأكسجة الغشائية الاكمو، ووضع المريض على الدعم الكامل بالجهاز لمدة 18 يوماً بمعدل 430 ساعة؛ وهو ما ساعد في تحسن الرئتين؛ حيث تم فصل أجهزة الدعم الخارجي عن المريض وخروجه من العناية المركزة بعد 35 يومًا.

من جهته أوضح استشاري العناية المركزة ورئيس قسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، الدكتور إبراهيم مشبب عسيري؛ أن تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم من الخدمات المتميزة التي يقدمها قسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، وقد قدم شكره للفريق الطبي المشارك من تخصصات: التمريض، والعلاج التنفسي، والعلاج الطبيعي.

إلى ذلك قدم المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي سعيد مستور؛ شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، على دعمه الدائم لتقديم أفضل الخدمات الطبية.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
10:32 PM

إنقاذ مريض في مستشفى عسير المركزي باستخدام تقنية "الأكمو"

أدخل العناية المركزة إثر التهاب حاد أدى لفشل كامل في الجهاز التنفسي

A A A
بندر آل عوض - عسير
1
1,658

أسهم بفضل الله فريق طبي بقسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، بقيادة الدكتور علي البشابشي استشاري العناية الحرجة والأستاذ المشارك بكلية الطب بجامعة الملك خالد ورئيس فريق الإكمو بالمستشفى؛ في إنقاذ حياة مريض أدخل العناية المركزة إثر التهاب حاد أدى لفشل كامل في الجهاز التنفسي، وعدم استجابته لوسائل التنفس الاصطناعي التقليدية.

واستدعت الحالة تدخل فريق الأكسجة الغشائية الاكمو، ووضع المريض على الدعم الكامل بالجهاز لمدة 18 يوماً بمعدل 430 ساعة؛ وهو ما ساعد في تحسن الرئتين؛ حيث تم فصل أجهزة الدعم الخارجي عن المريض وخروجه من العناية المركزة بعد 35 يومًا.

من جهته أوضح استشاري العناية المركزة ورئيس قسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، الدكتور إبراهيم مشبب عسيري؛ أن تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم من الخدمات المتميزة التي يقدمها قسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، وقد قدم شكره للفريق الطبي المشارك من تخصصات: التمريض، والعلاج التنفسي، والعلاج الطبيعي.

إلى ذلك قدم المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي سعيد مستور؛ شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، على دعمه الدائم لتقديم أفضل الخدمات الطبية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,388
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,288
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,651
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,949

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة