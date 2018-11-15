إنقاذ مريض في مستشفى عسير المركزي باستخدام تقنية "الأكمو"

أدخل العناية المركزة إثر التهاب حاد أدى لفشل كامل في الجهاز التنفسي

أسهم بفضل الله فريق طبي بقسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، بقيادة الدكتور علي البشابشي استشاري العناية الحرجة والأستاذ المشارك بكلية الطب بجامعة الملك خالد ورئيس فريق الإكمو بالمستشفى؛ في إنقاذ حياة مريض أدخل العناية المركزة إثر التهاب حاد أدى لفشل كامل في الجهاز التنفسي، وعدم استجابته لوسائل التنفس الاصطناعي التقليدية.

واستدعت الحالة تدخل فريق الأكسجة الغشائية الاكمو، ووضع المريض على الدعم الكامل بالجهاز لمدة 18 يوماً بمعدل 430 ساعة؛ وهو ما ساعد في تحسن الرئتين؛ حيث تم فصل أجهزة الدعم الخارجي عن المريض وخروجه من العناية المركزة بعد 35 يومًا.

من جهته أوضح استشاري العناية المركزة ورئيس قسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، الدكتور إبراهيم مشبب عسيري؛ أن تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم من الخدمات المتميزة التي يقدمها قسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، وقد قدم شكره للفريق الطبي المشارك من تخصصات: التمريض، والعلاج التنفسي، والعلاج الطبيعي.

إلى ذلك قدم المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي سعيد مستور؛ شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، على دعمه الدائم لتقديم أفضل الخدمات الطبية.