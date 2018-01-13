بالصور .. خادم الحرمين يغادر إلى عمان لتقديم العزاء في وفاة السلطان "قابوس"

غادر -بحفظ الله ورعايته- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الرياض، متوجهًا إلى سلطنة عمان؛ لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين كل من: الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير منطقة الشرقية، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

كما غادر في معية خادم الحرمين الشريفين، كل من: وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.