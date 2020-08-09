النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منظفات غير آمنة.. أبرز المخالفات المرصودة على مغاسل الملابس بـ"معابدة مكة"

"الشنبري": لن نتوانى عن اتخاذ التدابير الوقائية وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين

أوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، المهندس غيث بن حامد الشنبري، أن البلدية شكلت فريقًا رقابيًا؛ للقيام بجولات على مغاسل الملابس ومتابعتها على مدار اليوم، مبينًا أن الجولات ركزت على مكونات المغسلة ومصادر المياه ونظافة المحيط الخارجي وحصول العاملين على شهادات صحة واكتمال الاشتراطات الصحية والفنية اللازمة في المغاسل.

وأشار إلى أن الجولات أسفرت عن ضبط عدة مخالفات تمثلت في استخدام منظفات غير آمنة، وتدني مستوى النظافة، وسوء أماكن العمل الداخلية، حيث تم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وأكد "الشنبري" أن البلدية لن تتوانى عن اتخاذ كل التدابير الوقائية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المحال، داعيًا المواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى يتم رصدها على رقم البلاغات الموحد 940 .

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منظفات غير آمنة.. أبرز المخالفات المرصودة على مغاسل الملابس بـ"معابدة مكة"
سبق

أوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، المهندس غيث بن حامد الشنبري، أن البلدية شكلت فريقًا رقابيًا؛ للقيام بجولات على مغاسل الملابس ومتابعتها على مدار اليوم، مبينًا أن الجولات ركزت على مكونات المغسلة ومصادر المياه ونظافة المحيط الخارجي وحصول العاملين على شهادات صحة واكتمال الاشتراطات الصحية والفنية اللازمة في المغاسل.

وأشار إلى أن الجولات أسفرت عن ضبط عدة مخالفات تمثلت في استخدام منظفات غير آمنة، وتدني مستوى النظافة، وسوء أماكن العمل الداخلية، حيث تم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وأكد "الشنبري" أن البلدية لن تتوانى عن اتخاذ كل التدابير الوقائية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المحال، داعيًا المواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى يتم رصدها على رقم البلاغات الموحد 940 .

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
12:32 AM

منظفات غير آمنة.. أبرز المخالفات المرصودة على مغاسل الملابس بـ"معابدة مكة"

"الشنبري": لن نتوانى عن اتخاذ التدابير الوقائية وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
3,126

أوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، المهندس غيث بن حامد الشنبري، أن البلدية شكلت فريقًا رقابيًا؛ للقيام بجولات على مغاسل الملابس ومتابعتها على مدار اليوم، مبينًا أن الجولات ركزت على مكونات المغسلة ومصادر المياه ونظافة المحيط الخارجي وحصول العاملين على شهادات صحة واكتمال الاشتراطات الصحية والفنية اللازمة في المغاسل.

وأشار إلى أن الجولات أسفرت عن ضبط عدة مخالفات تمثلت في استخدام منظفات غير آمنة، وتدني مستوى النظافة، وسوء أماكن العمل الداخلية، حيث تم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وأكد "الشنبري" أن البلدية لن تتوانى عن اتخاذ كل التدابير الوقائية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المحال، داعيًا المواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى يتم رصدها على رقم البلاغات الموحد 940 .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,750
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,195
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,988
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,479

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة