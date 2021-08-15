ملك الأردن والرئيس الفلسطيني يبحثان جهود دفع عملية السلام

"عبدالله" شدد على الموقف القانوني للقدس

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال استقباله في عمان، اليوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عملية السلام والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والجهود المبذولة للدفع بعملية السلام قدماً، بحسب ما ذكر بيان صادر عن الديوان الملكي.

وجدد الملك التأكيد على موقف الأردن الداعم والمساند لحقوق الأشقاء الفلسطينيين العادلة والمشروعة، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ودعا عاهل الأردن إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل، بما يمكن الأشقاء الفلسطينيين من قيام دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية فيها.