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"هيئة مكة" تنشر اللوحات التوعوية عن حملة "الصلاة نور" بمحيط الإدارات الحكومية

"العمري" أشاد بالتعاون الملموس والجهود المبنية على الشراكة مع الجهات ذات العلاقة

نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة مكة المكرمة، الشاشات الرقمية في محيط الإدارات الحكومية التي من أبرزها إدارة مرور العاصمة المقدسة، كما نشرت وسائلها التوعوية في مكتبة مكة المكرمة وغيرها من دور العلم؛ تفعيلا للشراكات بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وتفصيلًا: أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية المبنية على الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.

وتأتي هذه البرامج ضمن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله.

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"هيئة مكة" تنشر اللوحات التوعوية عن حملة "الصلاة نور" بمحيط الإدارات الحكومية
سبق

نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة مكة المكرمة، الشاشات الرقمية في محيط الإدارات الحكومية التي من أبرزها إدارة مرور العاصمة المقدسة، كما نشرت وسائلها التوعوية في مكتبة مكة المكرمة وغيرها من دور العلم؛ تفعيلا للشراكات بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وتفصيلًا: أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية المبنية على الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.

وتأتي هذه البرامج ضمن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
08:22 PM

"هيئة مكة" تنشر اللوحات التوعوية عن حملة "الصلاة نور" بمحيط الإدارات الحكومية

"العمري" أشاد بالتعاون الملموس والجهود المبنية على الشراكة مع الجهات ذات العلاقة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة مكة المكرمة، الشاشات الرقمية في محيط الإدارات الحكومية التي من أبرزها إدارة مرور العاصمة المقدسة، كما نشرت وسائلها التوعوية في مكتبة مكة المكرمة وغيرها من دور العلم؛ تفعيلا للشراكات بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وتفصيلًا: أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية المبنية على الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.

وتأتي هذه البرامج ضمن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله.

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