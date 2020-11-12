وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم؛ عقد تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي مع جامعة تبوك. جاء ذلك بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ورئيس جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبدالله مفرح الذيابي، وذلك في مقر الهيئة الرئيس بالرياض. وتضمنت عقود تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لبرامج البكالوريوس، وعددها سبعة برامج (الطب والجراحة، دكتور صيدلي، تقنية المختبرات الطبية، الشريعة، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، التمويل والاستثمار). وفي هذا الصدد ذكر رئيس جامعة تبوك، في تصريح عقب توقيع الاتفاقية، أن الهدف من توقيع هذه العقود هو نشر ثقافة الاعتماد الأكاديمي، وتحسين الأداء، ورفع المستوى والتشارك في الهيئة في عملية زرع ثقافة الاعتماد، مؤكدًا أن الاعتماد المؤسسي والبرامجي هو إضافة تعتمد على تحسين الأداء للجهات التي تحصل على الاعتماد، وهي جهات مخولة تم تقييم أدائها ومخرجاتها، والتأكد من وجود نظام لعملية ضمان الجودة فيها. وأكّد أن جامعة تبوك وهيئة تقويم التعليم والتدريب بدَأَتا شراكة فعالة منذ التأسيس، وقد توجت العام الماضي بالحصول على الاعتماد المؤسسي لمدة سبع سنوات؛ وهو اعتماد غير مشروط، والآن انتقلنا إلى مرحلة متقدمة في الاعتماد البرامجي، ووقعتا اليوم هذه الاتفاقية التي شملت سبعة برامج أكاديمية ستكون نواة لانطلاق مشروع الاعتماد البرامجي في الجامعة، مشيرًا إلى أنه اختير برنامج واحد من كل كلية؛ حتى تكون البرامج في مجملها نواة لنشر ثقافة الاعتماد الأكاديمي في جميع كليات وأقسام الجامعة.

"تقويم التعليم" تنفّذ دراسة على المستوى البرامجي مع جامعة تبوك بدر الجبل سبق 2020-11-12 وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم؛ عقد تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي مع جامعة تبوك.



جاء ذلك بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ورئيس جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبدالله مفرح الذيابي، وذلك في مقر الهيئة الرئيس بالرياض.



وتضمنت عقود تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لبرامج البكالوريوس، وعددها سبعة برامج (الطب والجراحة، دكتور صيدلي، تقنية المختبرات الطبية، الشريعة، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، التمويل والاستثمار).



وفي هذا الصدد ذكر رئيس جامعة تبوك، في تصريح عقب توقيع الاتفاقية، أن الهدف من توقيع هذه العقود هو نشر ثقافة الاعتماد الأكاديمي، وتحسين الأداء، ورفع المستوى والتشارك في الهيئة في عملية زرع ثقافة الاعتماد، مؤكدًا أن الاعتماد المؤسسي والبرامجي هو إضافة تعتمد على تحسين الأداء للجهات التي تحصل على الاعتماد، وهي جهات مخولة تم تقييم أدائها ومخرجاتها، والتأكد من وجود نظام لعملية ضمان الجودة فيها.



وأكّد أن جامعة تبوك وهيئة تقويم التعليم والتدريب بدَأَتا شراكة فعالة منذ التأسيس، وقد توجت العام الماضي بالحصول على الاعتماد المؤسسي لمدة سبع سنوات؛ وهو اعتماد غير مشروط، والآن انتقلنا إلى مرحلة متقدمة في الاعتماد البرامجي، ووقعتا اليوم هذه الاتفاقية التي شملت سبعة برامج أكاديمية ستكون نواة لانطلاق مشروع الاعتماد البرامجي في الجامعة، مشيرًا إلى أنه اختير برنامج واحد من كل كلية؛ حتى تكون البرامج في مجملها نواة لنشر ثقافة الاعتماد الأكاديمي في جميع كليات وأقسام الجامعة.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 04:28 PM

"تقويم التعليم" تنفّذ دراسة على المستوى البرامجي مع جامعة تبوك لنشر ثقافة الاعتماد الأكاديمي وتحسين الأداء وفي 7 برامج





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وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم؛ عقد تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي مع جامعة تبوك.



جاء ذلك بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ورئيس جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبدالله مفرح الذيابي، وذلك في مقر الهيئة الرئيس بالرياض.



وتضمنت عقود تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لبرامج البكالوريوس، وعددها سبعة برامج (الطب والجراحة، دكتور صيدلي، تقنية المختبرات الطبية، الشريعة، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، التمويل والاستثمار).



وفي هذا الصدد ذكر رئيس جامعة تبوك، في تصريح عقب توقيع الاتفاقية، أن الهدف من توقيع هذه العقود هو نشر ثقافة الاعتماد الأكاديمي، وتحسين الأداء، ورفع المستوى والتشارك في الهيئة في عملية زرع ثقافة الاعتماد، مؤكدًا أن الاعتماد المؤسسي والبرامجي هو إضافة تعتمد على تحسين الأداء للجهات التي تحصل على الاعتماد، وهي جهات مخولة تم تقييم أدائها ومخرجاتها، والتأكد من وجود نظام لعملية ضمان الجودة فيها.



وأكّد أن جامعة تبوك وهيئة تقويم التعليم والتدريب بدَأَتا شراكة فعالة منذ التأسيس، وقد توجت العام الماضي بالحصول على الاعتماد المؤسسي لمدة سبع سنوات؛ وهو اعتماد غير مشروط، والآن انتقلنا إلى مرحلة متقدمة في الاعتماد البرامجي، ووقعتا اليوم هذه الاتفاقية التي شملت سبعة برامج أكاديمية ستكون نواة لانطلاق مشروع الاعتماد البرامجي في الجامعة، مشيرًا إلى أنه اختير برنامج واحد من كل كلية؛ حتى تكون البرامج في مجملها نواة لنشر ثقافة الاعتماد الأكاديمي في جميع كليات وأقسام الجامعة.