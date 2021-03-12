وأضاف: أنصح الجميع بالمسارعة إلى أخذ اللقاح حماية لأنفسهم من هذا الفيروس الخطير.

وقال "الربيعة" مغرّداً: ‏جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، ومأمونية كبيرة.

نصح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ الجميع، بالمسارعة إلى أخذ اللقاح حماية لأنفسهم من فيروس كورونا المستجد.

وزير الصحة: جميع اللقاحات في المملكة أظهرت حماية عالية عبدالرزاق البجالي سبق 2021-03-12 نصح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ الجميع، بالمسارعة إلى أخذ اللقاح حماية لأنفسهم من فيروس كورونا المستجد. وقال "الربيعة" مغرّداً: ‏جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، ومأمونية كبيرة. وأضاف: أنصح الجميع بالمسارعة إلى أخذ اللقاح حماية لأنفسهم من هذا الفيروس الخطير.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442 01:46 PM

اخر تعديل 12 مارس 2021 - 28 رجب 1442 02:08 PM

وزير الصحة: جميع اللقاحات في المملكة أظهرت حماية عالية نصح الجميع بالمسارعة إلى التطعيم حماية لأنفسهم من الفيروس





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نصح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ الجميع، بالمسارعة إلى أخذ اللقاح حماية لأنفسهم من فيروس كورونا المستجد.

وقال "الربيعة" مغرّداً: ‏جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، ومأمونية كبيرة.

وأضاف: أنصح الجميع بالمسارعة إلى أخذ اللقاح حماية لأنفسهم من هذا الفيروس الخطير.