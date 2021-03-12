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وزير الصحة: جميع اللقاحات في المملكة أظهرت حماية عالية

نصح الجميع بالمسارعة إلى التطعيم حماية لأنفسهم من الفيروس

نصح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ الجميع، بالمسارعة إلى أخذ اللقاح حماية لأنفسهم من فيروس كورونا المستجد.

وقال "الربيعة" مغرّداً: ‏جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، ومأمونية كبيرة.

وأضاف: أنصح الجميع بالمسارعة إلى أخذ اللقاح حماية لأنفسهم من هذا الفيروس الخطير.

وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة: جميع اللقاحات في المملكة أظهرت حماية عالية
سبق

نصح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ الجميع، بالمسارعة إلى أخذ اللقاح حماية لأنفسهم من فيروس كورونا المستجد.

وقال "الربيعة" مغرّداً: ‏جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، ومأمونية كبيرة.

وأضاف: أنصح الجميع بالمسارعة إلى أخذ اللقاح حماية لأنفسهم من هذا الفيروس الخطير.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
01:46 PM
اخر تعديل
12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
02:08 PM

وزير الصحة: جميع اللقاحات في المملكة أظهرت حماية عالية

نصح الجميع بالمسارعة إلى التطعيم حماية لأنفسهم من الفيروس

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,009

نصح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ الجميع، بالمسارعة إلى أخذ اللقاح حماية لأنفسهم من فيروس كورونا المستجد.

وقال "الربيعة" مغرّداً: ‏جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، ومأمونية كبيرة.

وأضاف: أنصح الجميع بالمسارعة إلى أخذ اللقاح حماية لأنفسهم من هذا الفيروس الخطير.

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