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"الأمن السيبراني" يحذِّر من ثغرات أمنية في متصفحَيْ Firefox وChrome

المركز: يمكن للمهاجم استغلالها لتنفيذ برمجيات خبيثة داخل جهاز المستخدم

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا حول ثغرات أمنية عدة مكتشفة في متصفح فايرفوكس Mozilla Firefox ومتصفح Google Chrome، مصنفًا مستوى خطورتها بالمستوى العالي جدًّا، والمستوى العالي، على التوالي.

وأكد المركز الوطني أنه يمكن للمهاجم استغلال ثغرات عدة في متصفح “الفايرفوكس - Firefox“، من أبرزها ثغرات Use-after-free، لتنفيذ هجمات، من أبرزها “الكشف عن المعلومات الحساسة، وتنفيذ برمجيات خبيثة، وتعطيل الذاكرة، كذلك حقن أوامر وبرمجيات خبيثة. كما يمكن للمهاجم أيضًا استغلال الثغرات في متصفحChrome لتنفيذ برمجيات خبيثة، كذلك تجاوز سعة المخزن المؤقت للمتصفح المعروفة بـ “Stack buffer overflow”.

ودعا المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني جميع مستخدمي هذين المتصفحين إلى سرعة عمل تحديث لإصداراتهما؛ وذلك للحماية من خطر التعرض للاختراق وفقد البيانات.

ومن جانبها، فقد أصدرت شركة Mozilla تحديثات لمعالجة ثغرات عدة في منتجاتها “Thunderbird وFirefox ESR وFirefox”. ويمكن للمستخدمين الاطلاع على تحديثات المنتجات المتأثرة عن طريق الاطلاع على الروابط أدناه:

- https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-18/

- https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-17/

- https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-16/

كما قامت أيضًا شركة قوقل Google بإصدار تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome“ نسخة 81.0.4044.138” العامل في أنظمة Windows،Mac، Linux. ويمكن للمستخدم الاطلاع عليها عبر الرابط الآتي:

https://chromereleases.googleblog.com/2020/05/stable-channel-update-for-desktop.html

المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني الثغرات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن السيبراني" يحذِّر من ثغرات أمنية في متصفحَيْ Firefox وChrome
سبق

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا حول ثغرات أمنية عدة مكتشفة في متصفح فايرفوكس Mozilla Firefox ومتصفح Google Chrome، مصنفًا مستوى خطورتها بالمستوى العالي جدًّا، والمستوى العالي، على التوالي.

وأكد المركز الوطني أنه يمكن للمهاجم استغلال ثغرات عدة في متصفح “الفايرفوكس - Firefox“، من أبرزها ثغرات Use-after-free، لتنفيذ هجمات، من أبرزها “الكشف عن المعلومات الحساسة، وتنفيذ برمجيات خبيثة، وتعطيل الذاكرة، كذلك حقن أوامر وبرمجيات خبيثة. كما يمكن للمهاجم أيضًا استغلال الثغرات في متصفحChrome لتنفيذ برمجيات خبيثة، كذلك تجاوز سعة المخزن المؤقت للمتصفح المعروفة بـ “Stack buffer overflow”.

ودعا المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني جميع مستخدمي هذين المتصفحين إلى سرعة عمل تحديث لإصداراتهما؛ وذلك للحماية من خطر التعرض للاختراق وفقد البيانات.

ومن جانبها، فقد أصدرت شركة Mozilla تحديثات لمعالجة ثغرات عدة في منتجاتها “Thunderbird وFirefox ESR وFirefox”. ويمكن للمستخدمين الاطلاع على تحديثات المنتجات المتأثرة عن طريق الاطلاع على الروابط أدناه:

- https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-18/

- https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-17/

- https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-16/

كما قامت أيضًا شركة قوقل Google بإصدار تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome“ نسخة 81.0.4044.138” العامل في أنظمة Windows،Mac، Linux. ويمكن للمستخدم الاطلاع عليها عبر الرابط الآتي:

https://chromereleases.googleblog.com/2020/05/stable-channel-update-for-desktop.html

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
01:27 AM
اخر تعديل
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
02:06 AM

"الأمن السيبراني" يحذِّر من ثغرات أمنية في متصفحَيْ Firefox وChrome

المركز: يمكن للمهاجم استغلالها لتنفيذ برمجيات خبيثة داخل جهاز المستخدم

A A A
عبدالسلام العنزي - الرياض
0
1,764

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا حول ثغرات أمنية عدة مكتشفة في متصفح فايرفوكس Mozilla Firefox ومتصفح Google Chrome، مصنفًا مستوى خطورتها بالمستوى العالي جدًّا، والمستوى العالي، على التوالي.

وأكد المركز الوطني أنه يمكن للمهاجم استغلال ثغرات عدة في متصفح “الفايرفوكس - Firefox“، من أبرزها ثغرات Use-after-free، لتنفيذ هجمات، من أبرزها “الكشف عن المعلومات الحساسة، وتنفيذ برمجيات خبيثة، وتعطيل الذاكرة، كذلك حقن أوامر وبرمجيات خبيثة. كما يمكن للمهاجم أيضًا استغلال الثغرات في متصفحChrome لتنفيذ برمجيات خبيثة، كذلك تجاوز سعة المخزن المؤقت للمتصفح المعروفة بـ “Stack buffer overflow”.

ودعا المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني جميع مستخدمي هذين المتصفحين إلى سرعة عمل تحديث لإصداراتهما؛ وذلك للحماية من خطر التعرض للاختراق وفقد البيانات.

ومن جانبها، فقد أصدرت شركة Mozilla تحديثات لمعالجة ثغرات عدة في منتجاتها “Thunderbird وFirefox ESR وFirefox”. ويمكن للمستخدمين الاطلاع على تحديثات المنتجات المتأثرة عن طريق الاطلاع على الروابط أدناه:

- https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-18/

- https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-17/

- https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-16/

كما قامت أيضًا شركة قوقل Google بإصدار تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome“ نسخة 81.0.4044.138” العامل في أنظمة Windows،Mac، Linux. ويمكن للمستخدم الاطلاع عليها عبر الرابط الآتي:

https://chromereleases.googleblog.com/2020/05/stable-channel-update-for-desktop.html

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