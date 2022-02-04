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"السبيعي" يلتقي رئيسة "البيئة السعودية" ويطّلع على مرافق الجمعية وفعالياتها

ضمن الزيارات المجدولة للمهتمين بمجال الشراكات من القطاع الحكومي والخاص

التقى رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبو راس رجل الأعمال إبراهيم السبيعي، بحضور المدير التنفيذي للجمعية آمال مهدي، ومدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية محمد الرايقي؛ حيث تم من خلالها إطلاع الضيف على مرافق الجمعية وما تحتويه من مناشط وفعاليات.

وتفصيلًا: عُقد اجتماع تم خلاله تبادل الأفكار والرؤى التي تحقق الأهداف المشتركة بين الطرفين، وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات المجدولة للمهتمين بمجال الشراكات مع الجمعية من القطاع الحكومي والخاص ومنسوبي السفارات من أجل الإطلاع على جهود الجمعية وما تقدمه للمجتمع.

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"السبيعي" يلتقي رئيسة "البيئة السعودية" ويطّلع على مرافق الجمعية وفعالياتها
سبق

التقى رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبو راس رجل الأعمال إبراهيم السبيعي، بحضور المدير التنفيذي للجمعية آمال مهدي، ومدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية محمد الرايقي؛ حيث تم من خلالها إطلاع الضيف على مرافق الجمعية وما تحتويه من مناشط وفعاليات.

وتفصيلًا: عُقد اجتماع تم خلاله تبادل الأفكار والرؤى التي تحقق الأهداف المشتركة بين الطرفين، وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات المجدولة للمهتمين بمجال الشراكات مع الجمعية من القطاع الحكومي والخاص ومنسوبي السفارات من أجل الإطلاع على جهود الجمعية وما تقدمه للمجتمع.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
09:36 PM

"السبيعي" يلتقي رئيسة "البيئة السعودية" ويطّلع على مرافق الجمعية وفعالياتها

ضمن الزيارات المجدولة للمهتمين بمجال الشراكات من القطاع الحكومي والخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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التقى رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبو راس رجل الأعمال إبراهيم السبيعي، بحضور المدير التنفيذي للجمعية آمال مهدي، ومدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية محمد الرايقي؛ حيث تم من خلالها إطلاع الضيف على مرافق الجمعية وما تحتويه من مناشط وفعاليات.

وتفصيلًا: عُقد اجتماع تم خلاله تبادل الأفكار والرؤى التي تحقق الأهداف المشتركة بين الطرفين، وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات المجدولة للمهتمين بمجال الشراكات مع الجمعية من القطاع الحكومي والخاص ومنسوبي السفارات من أجل الإطلاع على جهود الجمعية وما تقدمه للمجتمع.

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