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حريق برويس جدة يصيب 4 أشخاص بحالة هلع وخوف والهلال الأحمر يتدخل

في مبنى مكون من 3 طوابق و15 وحدة سكنية

أصيب 4 أشخاص بحالة هلع وخوف، فيما تم التعامل معهم في موقع الحادث عن طريق فرق الهلال الأحمر، وذلك إثر حريق اندلع مساء اليوم، في شقة بالدور الثالث لبناية مكونة من ثلاثة أدوار بحي الرويس وسط المحافظة.

وتم التحفظ على الموقع من قبل قسم التحقيق، حتى الانتهاء من أعمال الكشف عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن "فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت مساء اليوم، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، حادث حريق اندلع بشقة بالدور الثاني لبناية مكونة من ثلاثة أدوار تحتوي على (١٥) وحدة سكنية بحي الرويس".

وأضاف أن "فرق الإنقاذ تمكنت من إخلاء البناية السكنية من قاطنيها، بعد أن غطت أروقتها سحب كثيفة من الدخان، وتابعت أعمالها في تمشيط البناية، بحثاً عن محتجزين حالت كثافة الدخان بينهم وبين الخروج لمناطق آمنة".

وتابع: "واصلت فرق الإنقاذ عمليات تمشيط كافة وحدات البناية الـ١٥، وإخلاء جميع قاطنيها عن طريق السلالم الداخلية، وسيارة السلالم التي تم استخدامها اليوم في عمليات الإنقاذ ".

وأشار إلى أن فرق الإطفاء مزامنة مع أعمال الإنقاذ، تمكنت من إخماد الحريق عن طريق الفروع من داخل البناية وخارجها، وتهوية أرجاء البناية من كثافة الأدخنة التي أثرت الترسبات الكربونية على السلالم الداخلية بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الفرق أنهت أعمالها في إخلاء البناية وإخماد الحريق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حريق برويس جدة يصيب 4 أشخاص بحالة هلع وخوف والهلال الأحمر يتدخل
سبق

أصيب 4 أشخاص بحالة هلع وخوف، فيما تم التعامل معهم في موقع الحادث عن طريق فرق الهلال الأحمر، وذلك إثر حريق اندلع مساء اليوم، في شقة بالدور الثالث لبناية مكونة من ثلاثة أدوار بحي الرويس وسط المحافظة.

وتم التحفظ على الموقع من قبل قسم التحقيق، حتى الانتهاء من أعمال الكشف عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن "فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت مساء اليوم، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، حادث حريق اندلع بشقة بالدور الثاني لبناية مكونة من ثلاثة أدوار تحتوي على (١٥) وحدة سكنية بحي الرويس".

وأضاف أن "فرق الإنقاذ تمكنت من إخلاء البناية السكنية من قاطنيها، بعد أن غطت أروقتها سحب كثيفة من الدخان، وتابعت أعمالها في تمشيط البناية، بحثاً عن محتجزين حالت كثافة الدخان بينهم وبين الخروج لمناطق آمنة".

وتابع: "واصلت فرق الإنقاذ عمليات تمشيط كافة وحدات البناية الـ١٥، وإخلاء جميع قاطنيها عن طريق السلالم الداخلية، وسيارة السلالم التي تم استخدامها اليوم في عمليات الإنقاذ ".

وأشار إلى أن فرق الإطفاء مزامنة مع أعمال الإنقاذ، تمكنت من إخماد الحريق عن طريق الفروع من داخل البناية وخارجها، وتهوية أرجاء البناية من كثافة الأدخنة التي أثرت الترسبات الكربونية على السلالم الداخلية بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الفرق أنهت أعمالها في إخلاء البناية وإخماد الحريق.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
11:08 PM

حريق برويس جدة يصيب 4 أشخاص بحالة هلع وخوف والهلال الأحمر يتدخل

في مبنى مكون من 3 طوابق و15 وحدة سكنية

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عبدالله الراجحي - جدة
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5,006

أصيب 4 أشخاص بحالة هلع وخوف، فيما تم التعامل معهم في موقع الحادث عن طريق فرق الهلال الأحمر، وذلك إثر حريق اندلع مساء اليوم، في شقة بالدور الثالث لبناية مكونة من ثلاثة أدوار بحي الرويس وسط المحافظة.

وتم التحفظ على الموقع من قبل قسم التحقيق، حتى الانتهاء من أعمال الكشف عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن "فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت مساء اليوم، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، حادث حريق اندلع بشقة بالدور الثاني لبناية مكونة من ثلاثة أدوار تحتوي على (١٥) وحدة سكنية بحي الرويس".

وأضاف أن "فرق الإنقاذ تمكنت من إخلاء البناية السكنية من قاطنيها، بعد أن غطت أروقتها سحب كثيفة من الدخان، وتابعت أعمالها في تمشيط البناية، بحثاً عن محتجزين حالت كثافة الدخان بينهم وبين الخروج لمناطق آمنة".

وتابع: "واصلت فرق الإنقاذ عمليات تمشيط كافة وحدات البناية الـ١٥، وإخلاء جميع قاطنيها عن طريق السلالم الداخلية، وسيارة السلالم التي تم استخدامها اليوم في عمليات الإنقاذ ".

وأشار إلى أن فرق الإطفاء مزامنة مع أعمال الإنقاذ، تمكنت من إخماد الحريق عن طريق الفروع من داخل البناية وخارجها، وتهوية أرجاء البناية من كثافة الأدخنة التي أثرت الترسبات الكربونية على السلالم الداخلية بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الفرق أنهت أعمالها في إخلاء البناية وإخماد الحريق.

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