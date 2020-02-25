أمانة تبوك تطرح 200 فرصة استثمارية بملتقى الاستثمار البلدي بالرياض

بحضور عدد من رجال الأعمال.. وعرضت 55 موقعًا للتأجير المؤقت

طرحت أمانة منطقة تبوك 200 فرصة استثمارية و55 موقعًا للتأجير المؤقت، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى "الاستثمار البلدي فرص"، ضمن أمانات المناطق والمقام في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض.

وزار جناح الأمانة عدد من رجال الأعمال الراغبين في استعراض تلك الفرص. كما كان لتواجد أمين منطقة تبوك المهندس، فارس بن مياح الشفق، دافعًا إيجابيًا أمام المستثمرين للخوض في الفرص المطروحة وطرح ما يواجههم من عقبات.

ورحب أمين المنطقة بجميع المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمنطقة، قائلاً نتشرف بوجود أي مستثمر لديه دوافع الاستثمار الجادة والترحيب بجميع المقترحات، مؤكدًا على أن منسوبي الأمانة بالجناح يعملون بجل جهدهم لتقديم خدمة أفضل.