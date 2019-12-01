مقتل 9 في تحطم طائرة بولاية ساوث داكوتا الأمريكية

كانت متوجهة إلى إيداهو.. من بين القتلى طفلان والطيار

لَقِيَ تسعة أشخاص حتفهم، بعد ظهر أمس السبت، عندما تحطمت طائرة من طراز "بيلاتوس بي سي- 12"، على متنها 12 شخصًا، بعد وقت قصير من إقلاعها من ولاية ساوث داكوتا الأمريكية متوجهة إلى ولاية إيداهو.

وأكدت تيريزا مولي روسو، مدعي مقاطعة برولي لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن من بين القتلى طفلين والطيار، وأنه تم نقل ثلاثة ناجين إلى منشأة طبية في سيوكس فولز.

ووفق "الألمانية"، أضافت "أنه يجب الإشادة برجال ونساء تنفيذ القانون، والمستجيبين الأوائل للبلاغ وأفراد الرعاية الطبية المحترفين؛ لأفعالهم البطولية لإنقاذ الضحايا في ظل الظروف الجوية القاسية".

وكانت الطائرة قد انطلقت قبل الظهر بفترة قصيرة من مدينة تشامبرلين، بساوث داكوتا، وتحطمت على بُعد ميل واحد جنوب غرب المدينة؛ وفقًا لإدارة الطيران الاتحادية.

ولم يتم بعدُ تحديد سبب تحطم الطائرة؛ لكن مولي روسو أشارت إلى أن الأحوال الجوية وقت تحطم الطائرة كانت سيئة.