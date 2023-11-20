النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منذ 7 أعوام.. مبنى مدرسي مهجور يهدد سلامة ٨٠ طالباً بمحايل

أولياء الأمور: المبنى مكان لتجمّع الثعابين والعقارب السامة و"سبق" تتابع

اشتكى طلاب مدرسة العطاء بضحى سيالة والتابعة لمكتب تعليم بارق بتعليم محافظة محايل عسير، من مبنى المدرسة الجديد المتصدّع والمهترئ والمهدد بالانهيار منذ أكثر من سبع سنوات.

وأقيم المبنى الجديد على نفس الأرض لمبنى المدرسة القديم، وبنفس الحائط الجداري "السور المدرسي"، وأثار ترك المبنى المدرسة القديم (المهجور) طوال أكثر من سبع سنوات استغراب الكثير من الأهالي في المنطقة وأولياء الأمور ممن ناشدوا وزارة التعليم التدخل العاجل، على الرغم من مرور أكثر من سبع سنوات على إخلاء المدرسة وتحويل الطلاب للدراسة بالمبنى المدرسي الجديد، مؤكدين أن المبنى القديم "المهجور" قد يكون عرضة لتجمّع "الدواب" من ثعابين وعقارب سامة مهددة حياة وسلامة الطلاب والمدرسين ليصبحوا عرضة يومية للمخاطر.

وطالبوا في الوقت نفسه باتخاذ التدابير اللازمة والسريعة من الجهات المختصة، وأن يتم هدم المبنى القديم وإزالته من موقعه؛ لعدم تناسب وجوده بجانب المبنى الجديد وفي نفس المكان، وأشار بعضهم إلى أنه وللأسف الشديد منذ أكثر من سبعة أعوام مضت على الانتقال إلى مبنى المدرسة الجديد. وحتى اليوم ما زال حال المدرسة القديم كما هو عليه وسط شكوى الأهالي وأولياء الأمور من نسيان وإهمال هذا المبنى وتركه مهجوراً، وسط قلق الكثير من أن المبنى المهجور مكان لتجمّع الثعابين والعقارب السامة ليصبح هذا المبنى المهجور بيئة خصبة لهم مما يشكل خطراً على سلامة منسوبي المدرسة

"سبق" أرسلت استفسارها للمتحدث الرسمي لتعليم محايل عسير علي يحيى عسيري الذي قال اليوم إنه تم توجيه الموضوع إلى الجهة المختصة بالإدارة في حينه حول المبنى القديم، وأشار في ردّه إلى أن هذا المبنى حكومي وليس من صلاحيات إدارة التعليم هدمه إلا بعد مخاطبة الوزارة، مضيفاً أن المبنى من ضمن المباني المخلاة المحصورة سابقاً، والتي تم الرفع بها إلى مقام الوزارة.

مبنى مدرسي مهجور محايل مناشدة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
منذ 7 أعوام.. مبنى مدرسي مهجور يهدد سلامة ٨٠ طالباً بمحايل
سبق

اشتكى طلاب مدرسة العطاء بضحى سيالة والتابعة لمكتب تعليم بارق بتعليم محافظة محايل عسير، من مبنى المدرسة الجديد المتصدّع والمهترئ والمهدد بالانهيار منذ أكثر من سبع سنوات.

وأقيم المبنى الجديد على نفس الأرض لمبنى المدرسة القديم، وبنفس الحائط الجداري "السور المدرسي"، وأثار ترك المبنى المدرسة القديم (المهجور) طوال أكثر من سبع سنوات استغراب الكثير من الأهالي في المنطقة وأولياء الأمور ممن ناشدوا وزارة التعليم التدخل العاجل، على الرغم من مرور أكثر من سبع سنوات على إخلاء المدرسة وتحويل الطلاب للدراسة بالمبنى المدرسي الجديد، مؤكدين أن المبنى القديم "المهجور" قد يكون عرضة لتجمّع "الدواب" من ثعابين وعقارب سامة مهددة حياة وسلامة الطلاب والمدرسين ليصبحوا عرضة يومية للمخاطر.

وطالبوا في الوقت نفسه باتخاذ التدابير اللازمة والسريعة من الجهات المختصة، وأن يتم هدم المبنى القديم وإزالته من موقعه؛ لعدم تناسب وجوده بجانب المبنى الجديد وفي نفس المكان، وأشار بعضهم إلى أنه وللأسف الشديد منذ أكثر من سبعة أعوام مضت على الانتقال إلى مبنى المدرسة الجديد. وحتى اليوم ما زال حال المدرسة القديم كما هو عليه وسط شكوى الأهالي وأولياء الأمور من نسيان وإهمال هذا المبنى وتركه مهجوراً، وسط قلق الكثير من أن المبنى المهجور مكان لتجمّع الثعابين والعقارب السامة ليصبح هذا المبنى المهجور بيئة خصبة لهم مما يشكل خطراً على سلامة منسوبي المدرسة

"سبق" أرسلت استفسارها للمتحدث الرسمي لتعليم محايل عسير علي يحيى عسيري الذي قال اليوم إنه تم توجيه الموضوع إلى الجهة المختصة بالإدارة في حينه حول المبنى القديم، وأشار في ردّه إلى أن هذا المبنى حكومي وليس من صلاحيات إدارة التعليم هدمه إلا بعد مخاطبة الوزارة، مضيفاً أن المبنى من ضمن المباني المخلاة المحصورة سابقاً، والتي تم الرفع بها إلى مقام الوزارة.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
03:53 PM

منذ 7 أعوام.. مبنى مدرسي مهجور يهدد سلامة ٨٠ طالباً بمحايل

أولياء الأمور: المبنى مكان لتجمّع الثعابين والعقارب السامة و"سبق" تتابع

A A A
علي السحاري - محايل عسير
5
730

اشتكى طلاب مدرسة العطاء بضحى سيالة والتابعة لمكتب تعليم بارق بتعليم محافظة محايل عسير، من مبنى المدرسة الجديد المتصدّع والمهترئ والمهدد بالانهيار منذ أكثر من سبع سنوات.

وأقيم المبنى الجديد على نفس الأرض لمبنى المدرسة القديم، وبنفس الحائط الجداري "السور المدرسي"، وأثار ترك المبنى المدرسة القديم (المهجور) طوال أكثر من سبع سنوات استغراب الكثير من الأهالي في المنطقة وأولياء الأمور ممن ناشدوا وزارة التعليم التدخل العاجل، على الرغم من مرور أكثر من سبع سنوات على إخلاء المدرسة وتحويل الطلاب للدراسة بالمبنى المدرسي الجديد، مؤكدين أن المبنى القديم "المهجور" قد يكون عرضة لتجمّع "الدواب" من ثعابين وعقارب سامة مهددة حياة وسلامة الطلاب والمدرسين ليصبحوا عرضة يومية للمخاطر.

وطالبوا في الوقت نفسه باتخاذ التدابير اللازمة والسريعة من الجهات المختصة، وأن يتم هدم المبنى القديم وإزالته من موقعه؛ لعدم تناسب وجوده بجانب المبنى الجديد وفي نفس المكان، وأشار بعضهم إلى أنه وللأسف الشديد منذ أكثر من سبعة أعوام مضت على الانتقال إلى مبنى المدرسة الجديد. وحتى اليوم ما زال حال المدرسة القديم كما هو عليه وسط شكوى الأهالي وأولياء الأمور من نسيان وإهمال هذا المبنى وتركه مهجوراً، وسط قلق الكثير من أن المبنى المهجور مكان لتجمّع الثعابين والعقارب السامة ليصبح هذا المبنى المهجور بيئة خصبة لهم مما يشكل خطراً على سلامة منسوبي المدرسة

"سبق" أرسلت استفسارها للمتحدث الرسمي لتعليم محايل عسير علي يحيى عسيري الذي قال اليوم إنه تم توجيه الموضوع إلى الجهة المختصة بالإدارة في حينه حول المبنى القديم، وأشار في ردّه إلى أن هذا المبنى حكومي وليس من صلاحيات إدارة التعليم هدمه إلا بعد مخاطبة الوزارة، مضيفاً أن المبنى من ضمن المباني المخلاة المحصورة سابقاً، والتي تم الرفع بها إلى مقام الوزارة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,749
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,476
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,854
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,157

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة