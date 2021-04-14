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"الديوان الإسبرطي" للجزائري عبدالوهاب عيساوي تحصد جائزة "البوكر" للرواية العربية

النتيجة أعلنت افتراضياً نظراً لظروف "كورونا"

فازت رواية "الديوان الإسبرطي" للجزائري عبد الوهاب عيساوي، اليوم (الثلاثاء) بالجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر" في دورتها الثالثة عشرة، بحسب بيان رسمي نقلته "فرانس 24".

وأعلنت لجنة التحكيم فوز الرواية افتراضياً على موقع الجائزة؛ بسبب إلغاء حفل الإعلان عن الرواية الفائزة هذا العام نظراً لتفشي فيروس كورونا.

من جهته، ذكر رئيس لجنة التحكيم محسن الموسوي، أن رواية "الديوان الإسبرطي" تتميز بجودة أسلوبية عالية وتعددية صوتية تتيح للقارئ أن يتمعن في تاريخ احتلال الجزائر روائياً ومن خلاله تاريخ صراعات منطقة المتوسط كاملة، كل ذلك برؤى متقاطعة ومصالح متباينة تجسدها الشخصيات الروائية".

وأضافت أن الرواية تدعو القارئ إلى فهم ملابسات الاحتلال وكيف تتشكل المقاومة بأشكال مختلفة ومتنامية لمواجهته.

وترصد الرواية حياة خمس شخصيات تتشابك في فضاء زمني ما بين عام 1815 إلى 1833، في مدينة المحروسة في الجزائر.

وجرى اختيارها من بين ست روايات في القائمة القصيرة لكتّاب من الجزائر وسوريا والعراق ولبنان ومصر.


وترشحت روايات "التانكي" لعالية ممدوح من العراق، ورواية "فوردقان" للمصري يوسف زيدان، و"حطب سرايفو" لسعيد خطيبي من الجزائر، ورواية "ملك الهند" لجبور الدويهي من لبنان بالإضافة إلى "الحي الروسي" لخليل الرز من سوريا.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"الديوان الإسبرطي" للجزائري عبدالوهاب عيساوي تحصد جائزة "البوكر" للرواية العربية
سبق

فازت رواية "الديوان الإسبرطي" للجزائري عبد الوهاب عيساوي، اليوم (الثلاثاء) بالجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر" في دورتها الثالثة عشرة، بحسب بيان رسمي نقلته "فرانس 24".

وأعلنت لجنة التحكيم فوز الرواية افتراضياً على موقع الجائزة؛ بسبب إلغاء حفل الإعلان عن الرواية الفائزة هذا العام نظراً لتفشي فيروس كورونا.

من جهته، ذكر رئيس لجنة التحكيم محسن الموسوي، أن رواية "الديوان الإسبرطي" تتميز بجودة أسلوبية عالية وتعددية صوتية تتيح للقارئ أن يتمعن في تاريخ احتلال الجزائر روائياً ومن خلاله تاريخ صراعات منطقة المتوسط كاملة، كل ذلك برؤى متقاطعة ومصالح متباينة تجسدها الشخصيات الروائية".

وأضافت أن الرواية تدعو القارئ إلى فهم ملابسات الاحتلال وكيف تتشكل المقاومة بأشكال مختلفة ومتنامية لمواجهته.

وترصد الرواية حياة خمس شخصيات تتشابك في فضاء زمني ما بين عام 1815 إلى 1833، في مدينة المحروسة في الجزائر.

وجرى اختيارها من بين ست روايات في القائمة القصيرة لكتّاب من الجزائر وسوريا والعراق ولبنان ومصر.


وترشحت روايات "التانكي" لعالية ممدوح من العراق، ورواية "فوردقان" للمصري يوسف زيدان، و"حطب سرايفو" لسعيد خطيبي من الجزائر، ورواية "ملك الهند" لجبور الدويهي من لبنان بالإضافة إلى "الحي الروسي" لخليل الرز من سوريا.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
10:05 PM

"الديوان الإسبرطي" للجزائري عبدالوهاب عيساوي تحصد جائزة "البوكر" للرواية العربية

النتيجة أعلنت افتراضياً نظراً لظروف "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فازت رواية "الديوان الإسبرطي" للجزائري عبد الوهاب عيساوي، اليوم (الثلاثاء) بالجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر" في دورتها الثالثة عشرة، بحسب بيان رسمي نقلته "فرانس 24".

وأعلنت لجنة التحكيم فوز الرواية افتراضياً على موقع الجائزة؛ بسبب إلغاء حفل الإعلان عن الرواية الفائزة هذا العام نظراً لتفشي فيروس كورونا.

من جهته، ذكر رئيس لجنة التحكيم محسن الموسوي، أن رواية "الديوان الإسبرطي" تتميز بجودة أسلوبية عالية وتعددية صوتية تتيح للقارئ أن يتمعن في تاريخ احتلال الجزائر روائياً ومن خلاله تاريخ صراعات منطقة المتوسط كاملة، كل ذلك برؤى متقاطعة ومصالح متباينة تجسدها الشخصيات الروائية".

وأضافت أن الرواية تدعو القارئ إلى فهم ملابسات الاحتلال وكيف تتشكل المقاومة بأشكال مختلفة ومتنامية لمواجهته.

وترصد الرواية حياة خمس شخصيات تتشابك في فضاء زمني ما بين عام 1815 إلى 1833، في مدينة المحروسة في الجزائر.

وجرى اختيارها من بين ست روايات في القائمة القصيرة لكتّاب من الجزائر وسوريا والعراق ولبنان ومصر.


وترشحت روايات "التانكي" لعالية ممدوح من العراق، ورواية "فوردقان" للمصري يوسف زيدان، و"حطب سرايفو" لسعيد خطيبي من الجزائر، ورواية "ملك الهند" لجبور الدويهي من لبنان بالإضافة إلى "الحي الروسي" لخليل الرز من سوريا.

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