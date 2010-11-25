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إصابات "كورونا" في إفريقيا تقترب من مليونين و70 ألفًا

جنوب إفريقيا والمغرب ومصر أكثر دول القارة في عدد الحالات

أفاد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم بتسجيل 269923 إصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الإفريقية.

وتفصيلاً ، قال المركز في بيان له ، الثلاثاء، إن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بدول القارة بلغ 49702 حالة وفاة.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز أن جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا أكثر الدول الإفريقية تضررًا من المرض فيما يتعلق بعدد الحالات.

فيروس كورونا الجديد

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إصابات "كورونا" في إفريقيا تقترب من مليونين و70 ألفًا
سبق

أفاد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم بتسجيل 269923 إصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الإفريقية.

وتفصيلاً ، قال المركز في بيان له ، الثلاثاء، إن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بدول القارة بلغ 49702 حالة وفاة.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز أن جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا أكثر الدول الإفريقية تضررًا من المرض فيما يتعلق بعدد الحالات.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
01:03 AM
اخر تعديل
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
01:40 AM

إصابات "كورونا" في إفريقيا تقترب من مليونين و70 ألفًا

جنوب إفريقيا والمغرب ومصر أكثر دول القارة في عدد الحالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم بتسجيل 269923 إصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الإفريقية.

وتفصيلاً ، قال المركز في بيان له ، الثلاثاء، إن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بدول القارة بلغ 49702 حالة وفاة.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز أن جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا أكثر الدول الإفريقية تضررًا من المرض فيما يتعلق بعدد الحالات.

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