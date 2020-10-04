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مدير صحة مكة: فرق ميدانية تعمل على التأكد من تطبيق الاشتراطات على مدار 24 ساعة

مطير: مراكز بالحرم في استقبال الحالات الطارئة ونقلها لأقرب مستشفى لإكمال العلاج

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل مطير، أن الخطة الصحية في ‫الحرم المكي تسير وفقًا لما خطط لها في ظل وجود فرق ميدانية تعمل على التأكد من تطبيق الاشتراطات على مدار 24 ساعة.

وقال الدكتور "مطير" عبر مداخلة له عبر قناة الإخبارية إن الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة لديها مراكز صحية لطوارئ داخل المسجد الحرام وخارجه كما وفرنا فرقًا ميدانية موجودة في الحرم المكي على مدار الساعة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، كما لدينا مراكز صحية في المسجد الحرام في استقبال الحالات الطارئة من ثم نقلها إلى أقرب مستشفى لإكمال العلاج كما يوجد مستشفى في المنطقة المركزية يقدم الخدمات الصحية خلال 24 ساعة.

في ختام حديثه، قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة ‫مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، نصيحة لزوار ومعتمري المسجد الحرام فمجرد حصولك على التصريح تأكد أنك ستؤدي مناسك العمرة وما عليك الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا لسلامتك ولسلامة الجميع، وأرجو عدم التزاحم والتدافع، فالأماكن واسعة وسهلت حكومة خادم الحرمين الشريفين كل الإمكانات لضمان سلامة الجميع وأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة صحة مكة المكرمة المسجد الحرام وزارة الحج العمرة

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مدير صحة مكة: فرق ميدانية تعمل على التأكد من تطبيق الاشتراطات على مدار 24 ساعة
سبق

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل مطير، أن الخطة الصحية في ‫الحرم المكي تسير وفقًا لما خطط لها في ظل وجود فرق ميدانية تعمل على التأكد من تطبيق الاشتراطات على مدار 24 ساعة.

وقال الدكتور "مطير" عبر مداخلة له عبر قناة الإخبارية إن الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة لديها مراكز صحية لطوارئ داخل المسجد الحرام وخارجه كما وفرنا فرقًا ميدانية موجودة في الحرم المكي على مدار الساعة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، كما لدينا مراكز صحية في المسجد الحرام في استقبال الحالات الطارئة من ثم نقلها إلى أقرب مستشفى لإكمال العلاج كما يوجد مستشفى في المنطقة المركزية يقدم الخدمات الصحية خلال 24 ساعة.

في ختام حديثه، قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة ‫مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، نصيحة لزوار ومعتمري المسجد الحرام فمجرد حصولك على التصريح تأكد أنك ستؤدي مناسك العمرة وما عليك الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا لسلامتك ولسلامة الجميع، وأرجو عدم التزاحم والتدافع، فالأماكن واسعة وسهلت حكومة خادم الحرمين الشريفين كل الإمكانات لضمان سلامة الجميع وأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
02:01 AM
اخر تعديل
04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
04:55 AM

مدير صحة مكة: فرق ميدانية تعمل على التأكد من تطبيق الاشتراطات على مدار 24 ساعة

مطير: مراكز بالحرم في استقبال الحالات الطارئة ونقلها لأقرب مستشفى لإكمال العلاج

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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1,301

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل مطير، أن الخطة الصحية في ‫الحرم المكي تسير وفقًا لما خطط لها في ظل وجود فرق ميدانية تعمل على التأكد من تطبيق الاشتراطات على مدار 24 ساعة.

وقال الدكتور "مطير" عبر مداخلة له عبر قناة الإخبارية إن الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة لديها مراكز صحية لطوارئ داخل المسجد الحرام وخارجه كما وفرنا فرقًا ميدانية موجودة في الحرم المكي على مدار الساعة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، كما لدينا مراكز صحية في المسجد الحرام في استقبال الحالات الطارئة من ثم نقلها إلى أقرب مستشفى لإكمال العلاج كما يوجد مستشفى في المنطقة المركزية يقدم الخدمات الصحية خلال 24 ساعة.

في ختام حديثه، قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة ‫مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، نصيحة لزوار ومعتمري المسجد الحرام فمجرد حصولك على التصريح تأكد أنك ستؤدي مناسك العمرة وما عليك الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا لسلامتك ولسلامة الجميع، وأرجو عدم التزاحم والتدافع، فالأماكن واسعة وسهلت حكومة خادم الحرمين الشريفين كل الإمكانات لضمان سلامة الجميع وأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة.

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