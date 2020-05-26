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"العبدالعالي": علينا ألا نعتمد على غيرنا ليقوم بحمايتنا

لفت إلى تخصيص وسائل للتوعية بكيفية استئناف الأنشطة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن كل المواقع والأنشطة ستخصص لها بروتوكولات وطرق وأدلة ووسائل توعوية؛ لتبصير الجميع بكيفية استئناف الأنشطة بطريقة آمنة.

وقال "العبدالعالي": الأمثلة والطرق والتطبيقات ستكون متاحة للجميع ليعودوا لممارسة أنشطتهم بأمان.

جاء ذلك في معرض الحديث عن تطبيق اتخاذ التدابير الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي بعد الإعلان عن فتح المساجد وعودة صلاة الجمعة والجماعة.

وأضاف المتحدث: طرق التواصل والمراقبة ستكون وفق تنظيمات تكفل الفعالية اللازمة، ومن الضروري ألا نعتمد على غيرنا لحمايتنا، وعلينا ألا نقول: لماذا لا يقوم فلان بحماية هذا الموقع؟!، وعلينا أن ندرك أننا نتحمل جميعنا المسؤولية.

وأردف: إذا رأيت أن هذه المنطقة خطرة ومزدحمة وتشهد تجمعاً، فيجب أن أحمي نفسي والآخرين بالابتعاد عنها، مع تقديم النصح والإرشاد؛ لكيلا يستمر الخطر في هذا الموقع، أو حتى الإبلاغ لكي نكون جميعاً مساهمين في حماية هذا الوطن.

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"العبدالعالي": علينا ألا نعتمد على غيرنا ليقوم بحمايتنا
سبق

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن كل المواقع والأنشطة ستخصص لها بروتوكولات وطرق وأدلة ووسائل توعوية؛ لتبصير الجميع بكيفية استئناف الأنشطة بطريقة آمنة.

وقال "العبدالعالي": الأمثلة والطرق والتطبيقات ستكون متاحة للجميع ليعودوا لممارسة أنشطتهم بأمان.

جاء ذلك في معرض الحديث عن تطبيق اتخاذ التدابير الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي بعد الإعلان عن فتح المساجد وعودة صلاة الجمعة والجماعة.

وأضاف المتحدث: طرق التواصل والمراقبة ستكون وفق تنظيمات تكفل الفعالية اللازمة، ومن الضروري ألا نعتمد على غيرنا لحمايتنا، وعلينا ألا نقول: لماذا لا يقوم فلان بحماية هذا الموقع؟!، وعلينا أن ندرك أننا نتحمل جميعنا المسؤولية.

وأردف: إذا رأيت أن هذه المنطقة خطرة ومزدحمة وتشهد تجمعاً، فيجب أن أحمي نفسي والآخرين بالابتعاد عنها، مع تقديم النصح والإرشاد؛ لكيلا يستمر الخطر في هذا الموقع، أو حتى الإبلاغ لكي نكون جميعاً مساهمين في حماية هذا الوطن.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
05:12 PM

"العبدالعالي": علينا ألا نعتمد على غيرنا ليقوم بحمايتنا

لفت إلى تخصيص وسائل للتوعية بكيفية استئناف الأنشطة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
5,455

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن كل المواقع والأنشطة ستخصص لها بروتوكولات وطرق وأدلة ووسائل توعوية؛ لتبصير الجميع بكيفية استئناف الأنشطة بطريقة آمنة.

وقال "العبدالعالي": الأمثلة والطرق والتطبيقات ستكون متاحة للجميع ليعودوا لممارسة أنشطتهم بأمان.

جاء ذلك في معرض الحديث عن تطبيق اتخاذ التدابير الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي بعد الإعلان عن فتح المساجد وعودة صلاة الجمعة والجماعة.

وأضاف المتحدث: طرق التواصل والمراقبة ستكون وفق تنظيمات تكفل الفعالية اللازمة، ومن الضروري ألا نعتمد على غيرنا لحمايتنا، وعلينا ألا نقول: لماذا لا يقوم فلان بحماية هذا الموقع؟!، وعلينا أن ندرك أننا نتحمل جميعنا المسؤولية.

وأردف: إذا رأيت أن هذه المنطقة خطرة ومزدحمة وتشهد تجمعاً، فيجب أن أحمي نفسي والآخرين بالابتعاد عنها، مع تقديم النصح والإرشاد؛ لكيلا يستمر الخطر في هذا الموقع، أو حتى الإبلاغ لكي نكون جميعاً مساهمين في حماية هذا الوطن.

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