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الإطاحة بـ"مرتكبي الـ34 جريمة" ومزيفي العملات.. جناة في قبضة "الأمن العام"

فيما جرى ضبط 3 مواطنين سلبوا وافدًا أثناء ترجله من مركبته وإشهار السلاح عليه

وثّق حساب الأمن العام على "تويتر"، عددًا من الضبطيات الأمنية، خلال الأيام الماضية، من بينها مواطنان تَوَرّطا في ارتكاب 34 جريمة، تمثلت في اقتحام المنازل والمتاجر والمدارس وسرقة ما تحويه من أموال ومجوهرات ومقتنيات بقيمة 450 ألف ريال.

وقال الأمن العام: "تم القبض على مواطنين ومقيمين من الجنسية المصرية والسودانية يقومون بترويج عملات نقدية مزيفة وعُثِر بحوزتهم على أوراق نقدية مزيفة بلغت قيمتها 500 ألف ريال من فئة الدولار".

وأضاف: "تم القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسلب وافد أثناء ترجله من مركبته وإشهار السلاح عليه، والقبض على مواطنيْن قاما بارتكاب جريمتين تَمَثّلتا في سرقة منزل وسلب مبلغ مالي من وافد وبطاقات مسبقة الدفع تحت تهديد السلاح الأبيض".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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الإطاحة بـ"مرتكبي الـ34 جريمة" ومزيفي العملات.. جناة في قبضة "الأمن العام"
سبق

وثّق حساب الأمن العام على "تويتر"، عددًا من الضبطيات الأمنية، خلال الأيام الماضية، من بينها مواطنان تَوَرّطا في ارتكاب 34 جريمة، تمثلت في اقتحام المنازل والمتاجر والمدارس وسرقة ما تحويه من أموال ومجوهرات ومقتنيات بقيمة 450 ألف ريال.

وقال الأمن العام: "تم القبض على مواطنين ومقيمين من الجنسية المصرية والسودانية يقومون بترويج عملات نقدية مزيفة وعُثِر بحوزتهم على أوراق نقدية مزيفة بلغت قيمتها 500 ألف ريال من فئة الدولار".

وأضاف: "تم القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسلب وافد أثناء ترجله من مركبته وإشهار السلاح عليه، والقبض على مواطنيْن قاما بارتكاب جريمتين تَمَثّلتا في سرقة منزل وسلب مبلغ مالي من وافد وبطاقات مسبقة الدفع تحت تهديد السلاح الأبيض".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
03:55 PM

الإطاحة بـ"مرتكبي الـ34 جريمة" ومزيفي العملات.. جناة في قبضة "الأمن العام"

فيما جرى ضبط 3 مواطنين سلبوا وافدًا أثناء ترجله من مركبته وإشهار السلاح عليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وثّق حساب الأمن العام على "تويتر"، عددًا من الضبطيات الأمنية، خلال الأيام الماضية، من بينها مواطنان تَوَرّطا في ارتكاب 34 جريمة، تمثلت في اقتحام المنازل والمتاجر والمدارس وسرقة ما تحويه من أموال ومجوهرات ومقتنيات بقيمة 450 ألف ريال.

وقال الأمن العام: "تم القبض على مواطنين ومقيمين من الجنسية المصرية والسودانية يقومون بترويج عملات نقدية مزيفة وعُثِر بحوزتهم على أوراق نقدية مزيفة بلغت قيمتها 500 ألف ريال من فئة الدولار".

وأضاف: "تم القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسلب وافد أثناء ترجله من مركبته وإشهار السلاح عليه، والقبض على مواطنيْن قاما بارتكاب جريمتين تَمَثّلتا في سرقة منزل وسلب مبلغ مالي من وافد وبطاقات مسبقة الدفع تحت تهديد السلاح الأبيض".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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