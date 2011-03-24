عيادات إغاثي الملك تقدم خدماتها لـ 1,795 مستفيداً بمخيم الزعتري بالأردن

بمختلف الحالات المرَضية

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.



وقد راجع العيادات أمس 1,795 مريضاً بمختلف الحالات المرَضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 159 مريضاً تمت معاينتهم وصُرفت الأدوية اللازمة لهم، فيما راجع عيادة الباطنية 570 مريضاً من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 46 مريضاً، وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، فيما استقبل قسم الطوارئ 33 مريضاً، وراجع 18 مريضاً عيادتي الأسنان.



كما تم استقبال 34 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصُرفت الأدوية اللازمة لهن، وإجراء 30 صورة أشعة لـ 17 مريضاً، كما تم إعطاء 51 لقاحاً في عيادة المطاعيم لـ 18 مريضاً، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل مريضين، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 205 وصفات طبية.