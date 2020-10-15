النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بدل ندرة" لمسؤول بصحة مكة يثير التساؤلات.. ومستشار قانوني يوضح

وسط تساؤلات عن نظامية هذا البدل ومدى استحقاقيته له

أثار مسير الرواتب الشهري المتداول لصحة مكة المكرمة، تساؤلات حول نظامية صرف "بدل ندرة" لمسؤول فيها، يعمل بوظيفة إدارية منذ سنوات.

وتضمن المسير المتداول صرف "بدل ندرة" ضمن الراتب الشهري للطبيب الذي يعمل في وظيفة إدارية بصحة المنطقة، وسط تساؤلات عن نظامية هذا البدل ومدى استحقاقيته هذا البدل وهو الأمر الذي قد يفتح عدة تساؤلات عن آلية الصرف.

وحول هذا الموضوع قال المستشار القانوني أحمد عجب: إنه وفقاً للائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 241/1 في 1412/3/28هجرية هناك عدة ضوابط لصرف "بدل الندرة" وعلى رأسها أن هذا البدل يمنح وفق ندرة التخصص وأهميته ومسؤولياته؛ إلى جانب المستوى الوظيفي لفئات سلم الرواتب وهم ؛ فئة الأطباء، فئة الصيادلة، فئة الأخصائيين ولكل منهم نسبة مقدرة تتفاوت بين 10% إلى 30% من الراتب، تمثل بدل الندرة الذي يستحقه.

وأضاف: أما عن شروط صرف بدل الندرة فقد حددتها لائحة الوظائف الصحية في أن يكون مسمى الوظيفة مشمولاً بلائحة الوظائف الصحية بالنسبة للمشمولين بسلم رواتب هذه اللائحة.

وتابع: كما يشترط أن يكون مسمى الوظيفة مشمولاً بدليل التسجيل والتصنيف المهني للممارسين الصحيين الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للعاملين ضمن برنامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة.

وختم بقوله: وبناء على ذلك فإن أي مسمى وظيفي آخر سواء إداري أو طبي يتقاضى بدل الندرة خلافاً لما تم ذكره، عليه أن يقدم السند النظامي الذي يشرع له صرف بدل الندرة الذي له من اسمه نصيب ويفترض ألا يصرف إلا للتخصصات الطبية النادرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بدل ندرة" لمسؤول بصحة مكة يثير التساؤلات.. ومستشار قانوني يوضح
سبق

أثار مسير الرواتب الشهري المتداول لصحة مكة المكرمة، تساؤلات حول نظامية صرف "بدل ندرة" لمسؤول فيها، يعمل بوظيفة إدارية منذ سنوات.

وتضمن المسير المتداول صرف "بدل ندرة" ضمن الراتب الشهري للطبيب الذي يعمل في وظيفة إدارية بصحة المنطقة، وسط تساؤلات عن نظامية هذا البدل ومدى استحقاقيته هذا البدل وهو الأمر الذي قد يفتح عدة تساؤلات عن آلية الصرف.

وحول هذا الموضوع قال المستشار القانوني أحمد عجب: إنه وفقاً للائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 241/1 في 1412/3/28هجرية هناك عدة ضوابط لصرف "بدل الندرة" وعلى رأسها أن هذا البدل يمنح وفق ندرة التخصص وأهميته ومسؤولياته؛ إلى جانب المستوى الوظيفي لفئات سلم الرواتب وهم ؛ فئة الأطباء، فئة الصيادلة، فئة الأخصائيين ولكل منهم نسبة مقدرة تتفاوت بين 10% إلى 30% من الراتب، تمثل بدل الندرة الذي يستحقه.

وأضاف: أما عن شروط صرف بدل الندرة فقد حددتها لائحة الوظائف الصحية في أن يكون مسمى الوظيفة مشمولاً بلائحة الوظائف الصحية بالنسبة للمشمولين بسلم رواتب هذه اللائحة.

وتابع: كما يشترط أن يكون مسمى الوظيفة مشمولاً بدليل التسجيل والتصنيف المهني للممارسين الصحيين الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للعاملين ضمن برنامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة.

وختم بقوله: وبناء على ذلك فإن أي مسمى وظيفي آخر سواء إداري أو طبي يتقاضى بدل الندرة خلافاً لما تم ذكره، عليه أن يقدم السند النظامي الذي يشرع له صرف بدل الندرة الذي له من اسمه نصيب ويفترض ألا يصرف إلا للتخصصات الطبية النادرة.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
09:16 PM

"بدل ندرة" لمسؤول بصحة مكة يثير التساؤلات.. ومستشار قانوني يوضح

وسط تساؤلات عن نظامية هذا البدل ومدى استحقاقيته له

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,016

أثار مسير الرواتب الشهري المتداول لصحة مكة المكرمة، تساؤلات حول نظامية صرف "بدل ندرة" لمسؤول فيها، يعمل بوظيفة إدارية منذ سنوات.

وتضمن المسير المتداول صرف "بدل ندرة" ضمن الراتب الشهري للطبيب الذي يعمل في وظيفة إدارية بصحة المنطقة، وسط تساؤلات عن نظامية هذا البدل ومدى استحقاقيته هذا البدل وهو الأمر الذي قد يفتح عدة تساؤلات عن آلية الصرف.

وحول هذا الموضوع قال المستشار القانوني أحمد عجب: إنه وفقاً للائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 241/1 في 1412/3/28هجرية هناك عدة ضوابط لصرف "بدل الندرة" وعلى رأسها أن هذا البدل يمنح وفق ندرة التخصص وأهميته ومسؤولياته؛ إلى جانب المستوى الوظيفي لفئات سلم الرواتب وهم ؛ فئة الأطباء، فئة الصيادلة، فئة الأخصائيين ولكل منهم نسبة مقدرة تتفاوت بين 10% إلى 30% من الراتب، تمثل بدل الندرة الذي يستحقه.

وأضاف: أما عن شروط صرف بدل الندرة فقد حددتها لائحة الوظائف الصحية في أن يكون مسمى الوظيفة مشمولاً بلائحة الوظائف الصحية بالنسبة للمشمولين بسلم رواتب هذه اللائحة.

وتابع: كما يشترط أن يكون مسمى الوظيفة مشمولاً بدليل التسجيل والتصنيف المهني للممارسين الصحيين الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للعاملين ضمن برنامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة.

وختم بقوله: وبناء على ذلك فإن أي مسمى وظيفي آخر سواء إداري أو طبي يتقاضى بدل الندرة خلافاً لما تم ذكره، عليه أن يقدم السند النظامي الذي يشرع له صرف بدل الندرة الذي له من اسمه نصيب ويفترض ألا يصرف إلا للتخصصات الطبية النادرة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,938
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,494
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,966
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,428

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة