الجيش الأذربيجاني يقترب من عاصمة "ناغورنو كاراباخ"

وقوع معارك شرسة على تخوم "شوشة"

أكدت أرمينيا اليوم (السبت) وقوع معارك شرسة مع القوات الأذربيجانية ليلاً قرب بلدة شوشة الإستراتيجية في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان أن معارك كثيفة وشرسة بشكل خاص اندلعت ليلاً قرب شوشة، وفقاً لـ"فرنس 24".

وأشارت المتحدثة إلى إحباط العديد من هجمات القوات الأذربيجانية.

من ناحيتها، أعلنت أذربيجان أيضاً وقوع عمليات قصف منتظمة خلال الليل استهدفت شوشة، التي تضم كاتدرائية تاريخية لحقت بها أضرار في قصف الشهر الماضي، غير أنها رفضت اتهامات أرمينيا حول القصف.

وبعد أسابيع من الاشتباكات العنيفة حول الإقليم الجبلي، تقترب القوات الأذربيجانية على ما يبدو من شوشة، التي تبعد 15 كيلو مترًا عن ستيباناكرت، عاصمة "ناغورنو كاراباخ".





وشوشة منطقة إستراتيجية تقع على مرتفعات جنوب ستيباناكرت وعلى طريق رئيسي يربط عاصمة الجمهورية غير المعترف بها، بأرمينيا التي تدعم الانفصاليين المطالبين باستقلال "ناغورنو كاراباخ".

