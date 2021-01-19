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"الاتحاد" و"طيران الإمارات" تعتمدان تطبيقًا كجواز سفر صحي

يسمح بالتحقق من اختبار "كورونا" وتطعيمات اللقاح

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران، وشركة طيران الإمارات، اليوم (الثلاثاء)، تعاونهما مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" لاستخدام تطبيق هاتفي يساعد على تحميل ومشاركة المعلومات حول فحوصات ولقاح "كوفيد-19".

وأوضحت مجموعة الاتحاد للطيران أن التطبيق سيتوفر مبدئيًّا للمسافرين على متن رحلات محددة تشغلها الاتحاد للطيران من أبوظبي في الربع الأول من العام 2021، وفي حال نجاحه سينشر التطبيق ليشمل المزيد من الوجهات على شبكة وجهات الاتحاد الدولية.

والتطبيق عبارة عن جواز سفر رقمي صحي يتيح للمسافرين مشاركة بياناتهم مع شركات السفر والسلطات المعنية؛ من أجل تسهيل حركة سفرهم وتنقّلهم بين الدول ولدى شركات الطيران، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويسمح التطبيق لهم بالتحقق من أن اختبار ما قبل السفر الخاص بفيروس كورونا المستجد، أو التطعيم يفي بمتطلبات وجهاتهم.

ومجموعة الاتحاد للطيران، وشركة طيران الإمارات؛ هما من أوائل شركات النقل الجوي التي تتعاون مع "اياتا" لاعتماد جواز السفر الرقمي الصحي.

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"الاتحاد" و"طيران الإمارات" تعتمدان تطبيقًا كجواز سفر صحي
سبق

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران، وشركة طيران الإمارات، اليوم (الثلاثاء)، تعاونهما مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" لاستخدام تطبيق هاتفي يساعد على تحميل ومشاركة المعلومات حول فحوصات ولقاح "كوفيد-19".

وأوضحت مجموعة الاتحاد للطيران أن التطبيق سيتوفر مبدئيًّا للمسافرين على متن رحلات محددة تشغلها الاتحاد للطيران من أبوظبي في الربع الأول من العام 2021، وفي حال نجاحه سينشر التطبيق ليشمل المزيد من الوجهات على شبكة وجهات الاتحاد الدولية.

والتطبيق عبارة عن جواز سفر رقمي صحي يتيح للمسافرين مشاركة بياناتهم مع شركات السفر والسلطات المعنية؛ من أجل تسهيل حركة سفرهم وتنقّلهم بين الدول ولدى شركات الطيران، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويسمح التطبيق لهم بالتحقق من أن اختبار ما قبل السفر الخاص بفيروس كورونا المستجد، أو التطعيم يفي بمتطلبات وجهاتهم.

ومجموعة الاتحاد للطيران، وشركة طيران الإمارات؛ هما من أوائل شركات النقل الجوي التي تتعاون مع "اياتا" لاعتماد جواز السفر الرقمي الصحي.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
06:38 PM

"الاتحاد" و"طيران الإمارات" تعتمدان تطبيقًا كجواز سفر صحي

يسمح بالتحقق من اختبار "كورونا" وتطعيمات اللقاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران، وشركة طيران الإمارات، اليوم (الثلاثاء)، تعاونهما مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" لاستخدام تطبيق هاتفي يساعد على تحميل ومشاركة المعلومات حول فحوصات ولقاح "كوفيد-19".

وأوضحت مجموعة الاتحاد للطيران أن التطبيق سيتوفر مبدئيًّا للمسافرين على متن رحلات محددة تشغلها الاتحاد للطيران من أبوظبي في الربع الأول من العام 2021، وفي حال نجاحه سينشر التطبيق ليشمل المزيد من الوجهات على شبكة وجهات الاتحاد الدولية.

والتطبيق عبارة عن جواز سفر رقمي صحي يتيح للمسافرين مشاركة بياناتهم مع شركات السفر والسلطات المعنية؛ من أجل تسهيل حركة سفرهم وتنقّلهم بين الدول ولدى شركات الطيران، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويسمح التطبيق لهم بالتحقق من أن اختبار ما قبل السفر الخاص بفيروس كورونا المستجد، أو التطعيم يفي بمتطلبات وجهاتهم.

ومجموعة الاتحاد للطيران، وشركة طيران الإمارات؛ هما من أوائل شركات النقل الجوي التي تتعاون مع "اياتا" لاعتماد جواز السفر الرقمي الصحي.

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