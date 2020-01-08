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"أمن الدولة": القبض على المطلوب أمنيًّا محمد بن حسين علي آل عمار بحي البحاري بالقطيف

بادر بإطلاق النار على رجال الأمن ووُجد بحوزته أسلحة متنوعة

صرَّح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بأنه إلحاقًا للبيان المعلَن بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ، والمتضمن الإعلان عن عدد من المطلوبين أمنيًّا الذين قاموا باستهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن ومرافق ومنشآت أمنية واقتصادية في المنطقة الشرقية، وعددهم (9) أشخاص، ومنهم المطلوب على تلك القائمة / محمد بن حسين علي آل عمار، فقد تمكنت الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة ـ ولله الحمد ـ صباح يوم الثلاثاء الموافق 12 / 5 / 1441هـ من تحديد أحد الأوكار الإرهابية، ويقع بحي البحاري بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية، وكان يوجد بداخله المطلوب المذكور، والمتورط في الكثير من الجرائم الإرهابية، وعند توجيه النداء له لتسليم نفسه بادر بإطلاق النار على رجال الأمن؛ وهو ما اقتضى التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف؛ ما أسفر عن إلقاء القبض عليه دون أن يصاب أحد من الساكنين أو المارة أو رجال الأمن بأي أذى -ولله الحمد-.

وقد ضُبطت بحوزته أسلحة متنوعة، متمثلة في الآتي:

1 ـ عدد (1) كوع متفجر.

2 ـ عدد (1) سلاح من نوع رشاش.

3 ـ عدد (2) مسدس جلوك.

4 ـ عدد (464) طلقة رشاش حية.

5 ـ عدد (160) طلقة مسدس حية.

6 ـ عدد (5) مخازن مسدس مذخرة.

7 ـ عدد (13) مخزن رشاش مذخرة.

8 ـ عدد (1) سكين.

9 ـ مبلغ مالي.

ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن ذلك لتجدد الدعوة لبقية المطلوبين للمبادرة بتسليم أنفسهم، وعدم التمادي في غيهم، كما تهيب في الوقت ذاته بالمواطنين والمقيمين كافة إلى المبادرة بالإبلاغ عبر هاتف مركز البلاغات الأمنية (990) بأي معلومات تتوافر لديهم عن أي من المطلوبين أمنيًّا، أو أي أنشطة إرهابية يشتبه بها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة أمن الدولة رئاسة أمن الدولة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمن الدولة": القبض على المطلوب أمنيًّا محمد بن حسين علي آل عمار بحي البحاري بالقطيف
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بأنه إلحاقًا للبيان المعلَن بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ، والمتضمن الإعلان عن عدد من المطلوبين أمنيًّا الذين قاموا باستهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن ومرافق ومنشآت أمنية واقتصادية في المنطقة الشرقية، وعددهم (9) أشخاص، ومنهم المطلوب على تلك القائمة / محمد بن حسين علي آل عمار، فقد تمكنت الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة ـ ولله الحمد ـ صباح يوم الثلاثاء الموافق 12 / 5 / 1441هـ من تحديد أحد الأوكار الإرهابية، ويقع بحي البحاري بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية، وكان يوجد بداخله المطلوب المذكور، والمتورط في الكثير من الجرائم الإرهابية، وعند توجيه النداء له لتسليم نفسه بادر بإطلاق النار على رجال الأمن؛ وهو ما اقتضى التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف؛ ما أسفر عن إلقاء القبض عليه دون أن يصاب أحد من الساكنين أو المارة أو رجال الأمن بأي أذى -ولله الحمد-.

وقد ضُبطت بحوزته أسلحة متنوعة، متمثلة في الآتي:

1 ـ عدد (1) كوع متفجر.

2 ـ عدد (1) سلاح من نوع رشاش.

3 ـ عدد (2) مسدس جلوك.

4 ـ عدد (464) طلقة رشاش حية.

5 ـ عدد (160) طلقة مسدس حية.

6 ـ عدد (5) مخازن مسدس مذخرة.

7 ـ عدد (13) مخزن رشاش مذخرة.

8 ـ عدد (1) سكين.

9 ـ مبلغ مالي.

ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن ذلك لتجدد الدعوة لبقية المطلوبين للمبادرة بتسليم أنفسهم، وعدم التمادي في غيهم، كما تهيب في الوقت ذاته بالمواطنين والمقيمين كافة إلى المبادرة بالإبلاغ عبر هاتف مركز البلاغات الأمنية (990) بأي معلومات تتوافر لديهم عن أي من المطلوبين أمنيًّا، أو أي أنشطة إرهابية يشتبه بها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
09:53 PM
اخر تعديل
08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
10:29 PM

"أمن الدولة": القبض على المطلوب أمنيًّا محمد بن حسين علي آل عمار بحي البحاري بالقطيف

بادر بإطلاق النار على رجال الأمن ووُجد بحوزته أسلحة متنوعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
11,403

صرَّح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بأنه إلحاقًا للبيان المعلَن بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ، والمتضمن الإعلان عن عدد من المطلوبين أمنيًّا الذين قاموا باستهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن ومرافق ومنشآت أمنية واقتصادية في المنطقة الشرقية، وعددهم (9) أشخاص، ومنهم المطلوب على تلك القائمة / محمد بن حسين علي آل عمار، فقد تمكنت الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة ـ ولله الحمد ـ صباح يوم الثلاثاء الموافق 12 / 5 / 1441هـ من تحديد أحد الأوكار الإرهابية، ويقع بحي البحاري بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية، وكان يوجد بداخله المطلوب المذكور، والمتورط في الكثير من الجرائم الإرهابية، وعند توجيه النداء له لتسليم نفسه بادر بإطلاق النار على رجال الأمن؛ وهو ما اقتضى التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف؛ ما أسفر عن إلقاء القبض عليه دون أن يصاب أحد من الساكنين أو المارة أو رجال الأمن بأي أذى -ولله الحمد-.

وقد ضُبطت بحوزته أسلحة متنوعة، متمثلة في الآتي:

1 ـ عدد (1) كوع متفجر.

2 ـ عدد (1) سلاح من نوع رشاش.

3 ـ عدد (2) مسدس جلوك.

4 ـ عدد (464) طلقة رشاش حية.

5 ـ عدد (160) طلقة مسدس حية.

6 ـ عدد (5) مخازن مسدس مذخرة.

7 ـ عدد (13) مخزن رشاش مذخرة.

8 ـ عدد (1) سكين.

9 ـ مبلغ مالي.

ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن ذلك لتجدد الدعوة لبقية المطلوبين للمبادرة بتسليم أنفسهم، وعدم التمادي في غيهم، كما تهيب في الوقت ذاته بالمواطنين والمقيمين كافة إلى المبادرة بالإبلاغ عبر هاتف مركز البلاغات الأمنية (990) بأي معلومات تتوافر لديهم عن أي من المطلوبين أمنيًّا، أو أي أنشطة إرهابية يشتبه بها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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