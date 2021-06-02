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شرطة خميس مشيط تضبط 40 شخصًا في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية

صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة خميس مشيط ضبطت (40) شخصًا داخل منزل في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).

وأوضح أنه اتُّخذت الإجراءات النظامية، وتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.

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شرطة خميس مشيط تضبط 40 شخصًا في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة خميس مشيط ضبطت (40) شخصًا داخل منزل في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).

وأوضح أنه اتُّخذت الإجراءات النظامية، وتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
08:53 PM

شرطة خميس مشيط تضبط 40 شخصًا في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - خميس مشيط
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صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة خميس مشيط ضبطت (40) شخصًا داخل منزل في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).

وأوضح أنه اتُّخذت الإجراءات النظامية، وتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.

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