الدفاع المدني يطلق أعمال الملتقى الرابع لتقنية المعلومات

عبر تطوير خطة استراتيجية للتحول الرقمي

افتتح الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، أعمال الملتقى الرابع لتقنية المعلومات "التحول الرقمي لأعمال الدفاع المدني" بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، الذي تُنَظمه المديرية العامة للدفاع المدني؛ وذلك بمقر نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض.

وقد بدأ اللقاء بكلمة الفريق سليمان العمرو، رفع خلالها خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وللأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية على الدعم اللا محدود الذي حَظِيَ به جهاز الدفاع المدني في كل المجالات، وفي قطاع التقنية ونظم المعلومات بصفة خاصة.

وقال الفريق "العمرو": تواجه المديرية العامة للدفاع المدني العديد من التحديات ومنها النمو الحضاري والاقتصادي الذي تعيشه المملكة في ظل الرؤية الطموحة رؤية 2030، ولمواكبة هذا النمو؛ فإن الأمر يتطلب تنفيذ مبادرات ومشاريع تقنية لتوفير خدمات وأنظمة وتطبيقات إلكترونية، تخدم الأعمال الإدارية والمالية والميدانية بكافة مديريات المناطق، بالإضافة إلى أن هناك تحديًا آخر، يتمثل في التحديث المستمر والمتسارع في مجال تقنية المعلومات.

ومع هذه التحديات؛ فإنه يُتطلب تطوير خطة استراتيجية للتحول الرقمي بما يلبي احتياجات هذا الجهاز في شتى المجالات وبما يتوافق مع تطلعات المستفيدين منه سواء من (الجهات الحكومية، الأفراد، قطاع الأعمال، والمنسوبين)؛ من خلال طرح العديد من المبادرات التقنية التي تنفذ وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير العالمية لتعزيز التحول الرقمي والتحول إلى مجتمع معرفي وتقني، ينعكس أثره الإيجابي على كل الأعمال.

بعد ذلك، بدأت جلسات الملتقى بطرح عدد من أوراق العمل المتخصصة والتي ناقشت العديد من المستجدات في عالم التقنية؛ منها (رؤية التحول الرقمي، الأمن السيبراني، تحليل البيانات الضخمة والتنبؤ والبنية التحتية، منصة المبادرات ودورها في التطوير التقني، أهمية التسويق الرقمي في مقاومة التغيير، المباني والمدن الذكية).

وأوضح العميد مهندس محمد بن عائض العمري مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالدفاع المدني، أن أعمال الملتقى تأتي في إطار خطة استراتيجية طموحة لتعزيز الاستفادة من تقنية المعلومات في الارتقاء بجودة خدمات الدفاع المدني، وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التقنية بأعلى المواصفات والمعايير العالمية؛ للتحول إلى مجتمع معرفي وتقني في جميع أعمال الدفاع المدني؛ ولا سيما الأعمال الميدانية.

وأضاف أن هذا الملتقى، يهدف إلى إطلاع المشاركين على أحدث الأنظمة التقنية في مجال الأعمال الميدانية بجهاز الدفاع المدني والتعرف على أهم التحديات والصعوبات التقنية التي تواجه رجال الدفاع المدني العاملين في الميدان، وسبل تذليلها، والوقوف على أنظمة وتقنيات المعلومات والأجهزة الحديثة المتوفرة بالدفاع المدني، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين المشاركين في أعمال الملتقى من قطاعات وزارة الداخلية والعديد من المختصين في نظم وتقنية المعلومات بالجامعات السعودية؛ لإثراء جلسات أعمال الملتقى.