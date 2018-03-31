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"القضاء الإداري" يوافق على الخطة التدريبية للقضاة

المجلس يعيد تشكيل عددٍ من الدوائر القضائية في محاكمه

عقد مجلس القضاء الإداري، اليوم، جلسته عن بُعد عبر منصة "إدارة" الإلكترونية، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وبحضور أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددًا من القرارات، حيث وافق المجلس على ترقيات عددٍ من القضاة في مختلف الدرجات القضائية، بالإضافة إلى تشكيل عددٍ من الدوائر القضائية في محاكم الديوان.

وأضاف أن المجلس وافق على الخطة التدريبية للقضاة للعام 1442 - 1443هـ، كما اطلع المجلس على عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشأن القضائي بديوان المظالم المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيالها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القضاء الإداري" يوافق على الخطة التدريبية للقضاة
سبق

عقد مجلس القضاء الإداري، اليوم، جلسته عن بُعد عبر منصة "إدارة" الإلكترونية، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وبحضور أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددًا من القرارات، حيث وافق المجلس على ترقيات عددٍ من القضاة في مختلف الدرجات القضائية، بالإضافة إلى تشكيل عددٍ من الدوائر القضائية في محاكم الديوان.

وأضاف أن المجلس وافق على الخطة التدريبية للقضاة للعام 1442 - 1443هـ، كما اطلع المجلس على عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشأن القضائي بديوان المظالم المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيالها.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
04:01 PM

"القضاء الإداري" يوافق على الخطة التدريبية للقضاة

المجلس يعيد تشكيل عددٍ من الدوائر القضائية في محاكمه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس القضاء الإداري، اليوم، جلسته عن بُعد عبر منصة "إدارة" الإلكترونية، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وبحضور أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددًا من القرارات، حيث وافق المجلس على ترقيات عددٍ من القضاة في مختلف الدرجات القضائية، بالإضافة إلى تشكيل عددٍ من الدوائر القضائية في محاكم الديوان.

وأضاف أن المجلس وافق على الخطة التدريبية للقضاة للعام 1442 - 1443هـ، كما اطلع المجلس على عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشأن القضائي بديوان المظالم المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيالها.

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