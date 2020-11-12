"القصبي": توجيه ولي العهد بعقد مؤتمر صحفي دوري انطلاقة لتأسيس نهج جديد للتواصل الحكومي

للإجابة عن تساؤلات الرأي العام وبناء منصة موثوقة للأخبار والفعاليات

قال وزير التجارة والإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "‏توجيه سمو سيدي ولي العهد لي ولزملائي الوزراء بعقد مؤتمر صحفي دوري لمناقشة مستجدات أعمال الحكومة، يمثل انطلاقة حقيقية لتأسيس نهج جديد للتواصل الحكومي الفعّال بين المسؤول والمواطن، وبناء منصة موثوقة للأخبار والمعلومات، والإجابة عن التساؤلات التي تشكل هاجسًا للرأي العام".