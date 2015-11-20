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فريق طبي بـ"ولادة بيشة" ينقذ طفلة ابتلعت رأس سلسلة معدنية مدبّبة

كانت تعاني صعوبة في البلع والتنفس .. وأجري لها عملية جراحية عاجلة

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وكانت تعاني صعوبة شديدة في البلع وصعوبة في التنفس وكثرة نزول اللعاب.

وتفصيلاً، أوضحت صحة بيشة، أن طوارئ المستشفى استقبلت الطفلة وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وظهور النتائج تبين وجود رأس سلسلة معدنية مدبّبة الحواف محشورة في أعلى المرئ، وقرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح -ولله الحمد- وقد خرجت الطفلة وهي بصحة وعافية.

أجرى العملية فريق طبي مكون من الدكتورة نجوى حامد استشاري أذن وأنف وحنجرة، الدكتور مهدي فلّة استشاري تخدير، والدكتور وائل السيد أخصائي أذن وأنف وحنجرة.

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فريق طبي بـ"ولادة بيشة" ينقذ طفلة ابتلعت رأس سلسلة معدنية مدبّبة
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وكانت تعاني صعوبة شديدة في البلع وصعوبة في التنفس وكثرة نزول اللعاب.

وتفصيلاً، أوضحت صحة بيشة، أن طوارئ المستشفى استقبلت الطفلة وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وظهور النتائج تبين وجود رأس سلسلة معدنية مدبّبة الحواف محشورة في أعلى المرئ، وقرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح -ولله الحمد- وقد خرجت الطفلة وهي بصحة وعافية.

أجرى العملية فريق طبي مكون من الدكتورة نجوى حامد استشاري أذن وأنف وحنجرة، الدكتور مهدي فلّة استشاري تخدير، والدكتور وائل السيد أخصائي أذن وأنف وحنجرة.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
12:04 AM

فريق طبي بـ"ولادة بيشة" ينقذ طفلة ابتلعت رأس سلسلة معدنية مدبّبة

كانت تعاني صعوبة في البلع والتنفس .. وأجري لها عملية جراحية عاجلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وكانت تعاني صعوبة شديدة في البلع وصعوبة في التنفس وكثرة نزول اللعاب.

وتفصيلاً، أوضحت صحة بيشة، أن طوارئ المستشفى استقبلت الطفلة وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وظهور النتائج تبين وجود رأس سلسلة معدنية مدبّبة الحواف محشورة في أعلى المرئ، وقرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح -ولله الحمد- وقد خرجت الطفلة وهي بصحة وعافية.

أجرى العملية فريق طبي مكون من الدكتورة نجوى حامد استشاري أذن وأنف وحنجرة، الدكتور مهدي فلّة استشاري تخدير، والدكتور وائل السيد أخصائي أذن وأنف وحنجرة.

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142 مليون ..

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