النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحالف بين "إيه إم آي" و"تاهبي الأسترالية" للاستثمار في الرعاية الصحية

للمساهمة في مشاريع خصخصة خدمات الرعاية والشراكة مع القطاع العام

قامت شركة إيه إم آي العربية السعودية المحدودة (AMI)، بتوقيع اتفاقية تحالف مع شركة تاهبي الأسترالية (TAHPI) للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية.

وتهدف الاتفاقية للمساهمة في مشاريع خصخصة خدمات الرعاية الصحية بالمملكة والشراكة مع القطاع العام؛ ممثلة في وزارة الصحة والجهات الحكومية الصحية.

جدير بالذكر أن شركة "إيه إم آي"، تأسست كمشروع مشترك مع الشركة الأمريكية الطبية الدولية، ولديها خبرة واسعة في تشغيل وإدارة المستشفيات تجاوزت الأربعين عامًا؛ حيث قامت بتشغيل العديد من المستشفيات المرموقة بالمملكة، مثل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ومستشفى قوى الأمن بالرياض، ومستشفى الملك خالد للحرس الوطني بجدة، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى الملك فهد بالباحة.

وتقوم حاليًا بتشغيل عدد من المستشفيات بالمملكة، ولديها العديد من الاستثمارات الصحية في المملكة والشرق الأوسط، مثل مستشفيات ومراكز مغربي ومستشفى أنفاس وشركة إمداد.. كما أن شركة "تاهبي" تعمل في قطاع الرعاية الصحية منذ أكثر من ثلاثين عامًا بأستراليا ودول أخرى حول العالم، بمختلف المجالات الصحية كالتخطيط الصحي والتشغيل وإدارة المشاريع الصحية والاستشارات والاستثمارات في مجال الرعاية الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تحالف بين "إيه إم آي" و"تاهبي الأسترالية" للاستثمار في الرعاية الصحية
سبق

قامت شركة إيه إم آي العربية السعودية المحدودة (AMI)، بتوقيع اتفاقية تحالف مع شركة تاهبي الأسترالية (TAHPI) للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية.

وتهدف الاتفاقية للمساهمة في مشاريع خصخصة خدمات الرعاية الصحية بالمملكة والشراكة مع القطاع العام؛ ممثلة في وزارة الصحة والجهات الحكومية الصحية.

جدير بالذكر أن شركة "إيه إم آي"، تأسست كمشروع مشترك مع الشركة الأمريكية الطبية الدولية، ولديها خبرة واسعة في تشغيل وإدارة المستشفيات تجاوزت الأربعين عامًا؛ حيث قامت بتشغيل العديد من المستشفيات المرموقة بالمملكة، مثل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ومستشفى قوى الأمن بالرياض، ومستشفى الملك خالد للحرس الوطني بجدة، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى الملك فهد بالباحة.

وتقوم حاليًا بتشغيل عدد من المستشفيات بالمملكة، ولديها العديد من الاستثمارات الصحية في المملكة والشرق الأوسط، مثل مستشفيات ومراكز مغربي ومستشفى أنفاس وشركة إمداد.. كما أن شركة "تاهبي" تعمل في قطاع الرعاية الصحية منذ أكثر من ثلاثين عامًا بأستراليا ودول أخرى حول العالم، بمختلف المجالات الصحية كالتخطيط الصحي والتشغيل وإدارة المشاريع الصحية والاستشارات والاستثمارات في مجال الرعاية الصحية.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
10:00 AM

تحالف بين "إيه إم آي" و"تاهبي الأسترالية" للاستثمار في الرعاية الصحية

للمساهمة في مشاريع خصخصة خدمات الرعاية والشراكة مع القطاع العام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
239

قامت شركة إيه إم آي العربية السعودية المحدودة (AMI)، بتوقيع اتفاقية تحالف مع شركة تاهبي الأسترالية (TAHPI) للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية.

وتهدف الاتفاقية للمساهمة في مشاريع خصخصة خدمات الرعاية الصحية بالمملكة والشراكة مع القطاع العام؛ ممثلة في وزارة الصحة والجهات الحكومية الصحية.

جدير بالذكر أن شركة "إيه إم آي"، تأسست كمشروع مشترك مع الشركة الأمريكية الطبية الدولية، ولديها خبرة واسعة في تشغيل وإدارة المستشفيات تجاوزت الأربعين عامًا؛ حيث قامت بتشغيل العديد من المستشفيات المرموقة بالمملكة، مثل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ومستشفى قوى الأمن بالرياض، ومستشفى الملك خالد للحرس الوطني بجدة، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى الملك فهد بالباحة.

وتقوم حاليًا بتشغيل عدد من المستشفيات بالمملكة، ولديها العديد من الاستثمارات الصحية في المملكة والشرق الأوسط، مثل مستشفيات ومراكز مغربي ومستشفى أنفاس وشركة إمداد.. كما أن شركة "تاهبي" تعمل في قطاع الرعاية الصحية منذ أكثر من ثلاثين عامًا بأستراليا ودول أخرى حول العالم، بمختلف المجالات الصحية كالتخطيط الصحي والتشغيل وإدارة المشاريع الصحية والاستشارات والاستثمارات في مجال الرعاية الصحية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,376
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,858
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,010
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,559

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة