تحالف بين "إيه إم آي" و"تاهبي الأسترالية" للاستثمار في الرعاية الصحية

للمساهمة في مشاريع خصخصة خدمات الرعاية والشراكة مع القطاع العام

قامت شركة إيه إم آي العربية السعودية المحدودة (AMI)، بتوقيع اتفاقية تحالف مع شركة تاهبي الأسترالية (TAHPI) للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية.

وتهدف الاتفاقية للمساهمة في مشاريع خصخصة خدمات الرعاية الصحية بالمملكة والشراكة مع القطاع العام؛ ممثلة في وزارة الصحة والجهات الحكومية الصحية.

جدير بالذكر أن شركة "إيه إم آي"، تأسست كمشروع مشترك مع الشركة الأمريكية الطبية الدولية، ولديها خبرة واسعة في تشغيل وإدارة المستشفيات تجاوزت الأربعين عامًا؛ حيث قامت بتشغيل العديد من المستشفيات المرموقة بالمملكة، مثل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ومستشفى قوى الأمن بالرياض، ومستشفى الملك خالد للحرس الوطني بجدة، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى الملك فهد بالباحة.

وتقوم حاليًا بتشغيل عدد من المستشفيات بالمملكة، ولديها العديد من الاستثمارات الصحية في المملكة والشرق الأوسط، مثل مستشفيات ومراكز مغربي ومستشفى أنفاس وشركة إمداد.. كما أن شركة "تاهبي" تعمل في قطاع الرعاية الصحية منذ أكثر من ثلاثين عامًا بأستراليا ودول أخرى حول العالم، بمختلف المجالات الصحية كالتخطيط الصحي والتشغيل وإدارة المشاريع الصحية والاستشارات والاستثمارات في مجال الرعاية الصحية.