النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 364 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية

عملية عسكرية جديدة ضد الأكراد.. مقتل 3 جنود أتراك باشتباكات شمالي العراق

الطائرات التركية ردت بضرب أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني بمنطقة غارا

أسفرت العملية العسكرية التركية الجديدة ضد الأكراد في شمال العراق، عن مقتل ثلاثة جنود أترك يومي الأربعاء والخميس.

وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن 3 جنود أتراك قتلوا في هجوم عسكري تركي جديد ضد الأكراد في شمال العراق.

وأوضحت الوزارة أن جنديين اثنين قتلا، أمس الأربعاء، في اشتباك اندلع في منطقة غارا شمالي العراق في اليوم الأول للعملية التركية الأخيرة، مضيفة أن جنديا ثالثا توفي، اليوم الخميس، متأثرا بجراح أصيب بها في الاشتباك وفق أسوشيتد برس.


وقال الجيش التركي: إن الطائرات التركية ردت بضرب أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور في منطقة غارا، فيما لم يصدر تعليق فوري من الأكراد على الاشتباكات.

يشار إلى أن تركيا نفذت العديد من الهجمات البرية والجوية عبر الحدود العراق ضد حزب العمال الكردستاني، الذي يحتفظ بقواعد في شمال العراق.

وكان حزب العمال الكردستاني بدأ تمرداً ضد تركيا في جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية في العام 1984، وأدى الصراع المستمر منذ عقود إلى مقتل عشرات الآلاف.

وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تركيا، حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
عملية عسكرية جديدة ضد الأكراد.. مقتل 3 جنود أتراك باشتباكات شمالي العراق
سبق

أسفرت العملية العسكرية التركية الجديدة ضد الأكراد في شمال العراق، عن مقتل ثلاثة جنود أترك يومي الأربعاء والخميس.

وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن 3 جنود أتراك قتلوا في هجوم عسكري تركي جديد ضد الأكراد في شمال العراق.

وأوضحت الوزارة أن جنديين اثنين قتلا، أمس الأربعاء، في اشتباك اندلع في منطقة غارا شمالي العراق في اليوم الأول للعملية التركية الأخيرة، مضيفة أن جنديا ثالثا توفي، اليوم الخميس، متأثرا بجراح أصيب بها في الاشتباك وفق أسوشيتد برس.


وقال الجيش التركي: إن الطائرات التركية ردت بضرب أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور في منطقة غارا، فيما لم يصدر تعليق فوري من الأكراد على الاشتباكات.

يشار إلى أن تركيا نفذت العديد من الهجمات البرية والجوية عبر الحدود العراق ضد حزب العمال الكردستاني، الذي يحتفظ بقواعد في شمال العراق.

وكان حزب العمال الكردستاني بدأ تمرداً ضد تركيا في جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية في العام 1984، وأدى الصراع المستمر منذ عقود إلى مقتل عشرات الآلاف.

وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تركيا، حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
01:26 PM

عملية عسكرية جديدة ضد الأكراد.. مقتل 3 جنود أتراك باشتباكات شمالي العراق

الطائرات التركية ردت بضرب أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني بمنطقة غارا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
577

أسفرت العملية العسكرية التركية الجديدة ضد الأكراد في شمال العراق، عن مقتل ثلاثة جنود أترك يومي الأربعاء والخميس.

وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن 3 جنود أتراك قتلوا في هجوم عسكري تركي جديد ضد الأكراد في شمال العراق.

وأوضحت الوزارة أن جنديين اثنين قتلا، أمس الأربعاء، في اشتباك اندلع في منطقة غارا شمالي العراق في اليوم الأول للعملية التركية الأخيرة، مضيفة أن جنديا ثالثا توفي، اليوم الخميس، متأثرا بجراح أصيب بها في الاشتباك وفق أسوشيتد برس.


وقال الجيش التركي: إن الطائرات التركية ردت بضرب أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور في منطقة غارا، فيما لم يصدر تعليق فوري من الأكراد على الاشتباكات.

يشار إلى أن تركيا نفذت العديد من الهجمات البرية والجوية عبر الحدود العراق ضد حزب العمال الكردستاني، الذي يحتفظ بقواعد في شمال العراق.

وكان حزب العمال الكردستاني بدأ تمرداً ضد تركيا في جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية في العام 1984، وأدى الصراع المستمر منذ عقود إلى مقتل عشرات الآلاف.

وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تركيا، حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,022
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,458
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,684
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,408

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة