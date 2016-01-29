الإمارات: 3.962 إصابة و7 وفيات بـ"كورونا"

إجمالي حالات الشفاء يرتفع إلى 269.999

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3.962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 297.014 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 7 وَفَيَات جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 826 وفاة.

وأشارت إلى شفاء 2.975 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 269.999 حالة.