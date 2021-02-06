النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدر آل سعود: يجب تنظيم ورش دورية بين القيادات الإشرافية والتشغيلية بقطاعات الحج

خلال مشاركته بتقديم ورقة بحثية في الملتقى العلمي "20" لأبحاث الحج.. "عن بعد"

شارك العميد الدكتور بدر آل سعود، نائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، في الجلسة الأولى من اليوم الثاني للملتقى العلمي العشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة "عن بعد".

واستعرض الدكتور "بدر" عبر ورقته البحثية خلال الملتقى التي كانت بعنوان "التفاعل الاجتماعي ودوره في مشاركة المعرفة الضمنية لإدارة الحشود بموسم الحج"، مفهوم نقل ومشاركة المعرفة من أكثر المفاهيم التي اهتم بها الباحثون والممارسون في مجال إدارة المعرفة، وقد كان محل اهتمام وعناية خاصة بين من يعملون على تحسين وتطوير الأداء في المنظمات.

وقال: منذ بداية التسعينيات بدأ الباحثون في الاهتمام بالدراسات المعنية بأساليب وطرق نقل ومشاركة المعرفة بين العاملين ومحاولة التعرف على تأثيرها على أداء المنظمات، ولأهمية المعرفة في إدارة الحشود، وبالأخص المعرفة الضمنية المتمثلة في التجارب السابقة والخبرات المتراكمة عند العاملين في منظومة إدارة الحشود بموسم الحج.

وأضاف الدكتور "بدر": يحاول الباحث في هذه الدراسة التعرف على واقع نقل المعرفة الضمنية من خلال التفاعل الاجتماعي بين العاملين في منظومة إدارة الحشود.

وأشار إلى أنه تم تطبيق هذه الدراسة على مجموعة من القيادات في المستويين الإشرافي والتشغيلي، وجاء في توصياتها التأكيد على ضرورة الاهتمام بإقامة الاجتماعات وورش العمل الدورية بين القيادات الإشرافية والتشغيلية من كل القطاعات العاملة في الحج.

وشملت التوصيات ضرورة التأكد من حصول العاملين الجدد ومتوسطي الخبرة على المعلومات الكافية، بما يمكنهم من أداء المهام الموكلة لهم، علاوة على إيجاد منصّة إلكترونية مجانية لتبادل المعلومات ومشاركة الخبرات بين خبراء إدارة الحشود الحاليين والسابقين في المملكة وفي العالم.

ولفت إلى أن الورقة اقترحت تصميم نظام خبير وتطبيق ذكي يعملان على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية لنقل ومشاركة المعرفة الضمنية في إدارة الحشود وتحويلها إلى معرفة تنظيمية صريحة.

جدير بالذكر أن الملتقى العلمي "20" لأبحاث الحج والعمرة والزيارة يأتي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

\

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بدر آل سعود: يجب تنظيم ورش دورية بين القيادات الإشرافية والتشغيلية بقطاعات الحج
سبق

شارك العميد الدكتور بدر آل سعود، نائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، في الجلسة الأولى من اليوم الثاني للملتقى العلمي العشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة "عن بعد".

واستعرض الدكتور "بدر" عبر ورقته البحثية خلال الملتقى التي كانت بعنوان "التفاعل الاجتماعي ودوره في مشاركة المعرفة الضمنية لإدارة الحشود بموسم الحج"، مفهوم نقل ومشاركة المعرفة من أكثر المفاهيم التي اهتم بها الباحثون والممارسون في مجال إدارة المعرفة، وقد كان محل اهتمام وعناية خاصة بين من يعملون على تحسين وتطوير الأداء في المنظمات.

وقال: منذ بداية التسعينيات بدأ الباحثون في الاهتمام بالدراسات المعنية بأساليب وطرق نقل ومشاركة المعرفة بين العاملين ومحاولة التعرف على تأثيرها على أداء المنظمات، ولأهمية المعرفة في إدارة الحشود، وبالأخص المعرفة الضمنية المتمثلة في التجارب السابقة والخبرات المتراكمة عند العاملين في منظومة إدارة الحشود بموسم الحج.

وأضاف الدكتور "بدر": يحاول الباحث في هذه الدراسة التعرف على واقع نقل المعرفة الضمنية من خلال التفاعل الاجتماعي بين العاملين في منظومة إدارة الحشود.

وأشار إلى أنه تم تطبيق هذه الدراسة على مجموعة من القيادات في المستويين الإشرافي والتشغيلي، وجاء في توصياتها التأكيد على ضرورة الاهتمام بإقامة الاجتماعات وورش العمل الدورية بين القيادات الإشرافية والتشغيلية من كل القطاعات العاملة في الحج.

وشملت التوصيات ضرورة التأكد من حصول العاملين الجدد ومتوسطي الخبرة على المعلومات الكافية، بما يمكنهم من أداء المهام الموكلة لهم، علاوة على إيجاد منصّة إلكترونية مجانية لتبادل المعلومات ومشاركة الخبرات بين خبراء إدارة الحشود الحاليين والسابقين في المملكة وفي العالم.

ولفت إلى أن الورقة اقترحت تصميم نظام خبير وتطبيق ذكي يعملان على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية لنقل ومشاركة المعرفة الضمنية في إدارة الحشود وتحويلها إلى معرفة تنظيمية صريحة.

جدير بالذكر أن الملتقى العلمي "20" لأبحاث الحج والعمرة والزيارة يأتي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

\

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
12:43 PM

بدر آل سعود: يجب تنظيم ورش دورية بين القيادات الإشرافية والتشغيلية بقطاعات الحج

خلال مشاركته بتقديم ورقة بحثية في الملتقى العلمي "20" لأبحاث الحج.. "عن بعد"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
9,296

شارك العميد الدكتور بدر آل سعود، نائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، في الجلسة الأولى من اليوم الثاني للملتقى العلمي العشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة "عن بعد".

واستعرض الدكتور "بدر" عبر ورقته البحثية خلال الملتقى التي كانت بعنوان "التفاعل الاجتماعي ودوره في مشاركة المعرفة الضمنية لإدارة الحشود بموسم الحج"، مفهوم نقل ومشاركة المعرفة من أكثر المفاهيم التي اهتم بها الباحثون والممارسون في مجال إدارة المعرفة، وقد كان محل اهتمام وعناية خاصة بين من يعملون على تحسين وتطوير الأداء في المنظمات.

وقال: منذ بداية التسعينيات بدأ الباحثون في الاهتمام بالدراسات المعنية بأساليب وطرق نقل ومشاركة المعرفة بين العاملين ومحاولة التعرف على تأثيرها على أداء المنظمات، ولأهمية المعرفة في إدارة الحشود، وبالأخص المعرفة الضمنية المتمثلة في التجارب السابقة والخبرات المتراكمة عند العاملين في منظومة إدارة الحشود بموسم الحج.

وأضاف الدكتور "بدر": يحاول الباحث في هذه الدراسة التعرف على واقع نقل المعرفة الضمنية من خلال التفاعل الاجتماعي بين العاملين في منظومة إدارة الحشود.

وأشار إلى أنه تم تطبيق هذه الدراسة على مجموعة من القيادات في المستويين الإشرافي والتشغيلي، وجاء في توصياتها التأكيد على ضرورة الاهتمام بإقامة الاجتماعات وورش العمل الدورية بين القيادات الإشرافية والتشغيلية من كل القطاعات العاملة في الحج.

وشملت التوصيات ضرورة التأكد من حصول العاملين الجدد ومتوسطي الخبرة على المعلومات الكافية، بما يمكنهم من أداء المهام الموكلة لهم، علاوة على إيجاد منصّة إلكترونية مجانية لتبادل المعلومات ومشاركة الخبرات بين خبراء إدارة الحشود الحاليين والسابقين في المملكة وفي العالم.

ولفت إلى أن الورقة اقترحت تصميم نظام خبير وتطبيق ذكي يعملان على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية لنقل ومشاركة المعرفة الضمنية في إدارة الحشود وتحويلها إلى معرفة تنظيمية صريحة.

جدير بالذكر أن الملتقى العلمي "20" لأبحاث الحج والعمرة والزيارة يأتي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

\

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,871
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,347
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,444
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,245

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة