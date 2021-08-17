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"إرادة التوحد" توقع اتفاقية شراكة مع أكاديمية نجران للفروسية

لتعزيز مهارات "التركيز" بركوب الخيل لدى ذوي اضطراب التوحد

وقعت جمعية إرادة التوحد اتفاقية شراكة مع أكاديمية نجران للفروسية بحضور مالك الأكاديمية إبراهيم بن علي أبو ساق، ومدير المركز الإعلامي ومسؤول الشراكات منصور سمران، وذلك بمقر الأكاديمية.

‏ وأكدت رئيس الجمعية غالية السويدي بأن هذه الشراكة تأتي امتداداً لما تقوم به الجمعية من خطوات حثيثة لما يعود بالنفع على ذوي اضطراب التوحد حيث تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل والترفيه بين الطرفين.

وأوضحت إيمان آل دويس عضو مجلس الإدارة وطالبة دراسات عليا توحد بأن تدريب ذوي اضطراب طيف التوحد على ركوب الخيل يعتبر من الطرق المهمة التي تساعد في تعزيز مهارات "التآزر الحركي البصري" ومهارات "التركيز والانتباه" لتنمية تواصلهم مع المحيط الخارجي جنباً إلى جنب مع بقية المهارات التي تُحسن من تطور الحالات.

ويعد العلاج بركوب الخيل أحد طرق العلاج العصرية التي يتبعها المختصون لتدريب وعلاج بعض حالات التوحد وغيرها الكثير، ولهذه الطريقة في العلاج العديد من الفوائد منها التدعيم بالثقة بالنفس وتنمية القدرات والمساعدة على التشافي من الإعاقة وفيها يقوم مدرب الفروسية بالإشراف على عملية ركوب الطفل المصاب على الخيل، فيما يعمل الأخصائي المسؤول عن علاج الطفل، على إعطاء التعليمات حول الوجهة المحددة.

فيما يسعى المدرب والأخصائي خلال هذه الجلسة، على تشجيع الطفل على التواصل مع الخيل، عبر التلفظ بكلمات أو القيام بحركات مثل الإمساك باللجام، والاعتناء بالخيل.

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"إرادة التوحد" توقع اتفاقية شراكة مع أكاديمية نجران للفروسية
سبق

وقعت جمعية إرادة التوحد اتفاقية شراكة مع أكاديمية نجران للفروسية بحضور مالك الأكاديمية إبراهيم بن علي أبو ساق، ومدير المركز الإعلامي ومسؤول الشراكات منصور سمران، وذلك بمقر الأكاديمية.

‏ وأكدت رئيس الجمعية غالية السويدي بأن هذه الشراكة تأتي امتداداً لما تقوم به الجمعية من خطوات حثيثة لما يعود بالنفع على ذوي اضطراب التوحد حيث تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل والترفيه بين الطرفين.

وأوضحت إيمان آل دويس عضو مجلس الإدارة وطالبة دراسات عليا توحد بأن تدريب ذوي اضطراب طيف التوحد على ركوب الخيل يعتبر من الطرق المهمة التي تساعد في تعزيز مهارات "التآزر الحركي البصري" ومهارات "التركيز والانتباه" لتنمية تواصلهم مع المحيط الخارجي جنباً إلى جنب مع بقية المهارات التي تُحسن من تطور الحالات.

ويعد العلاج بركوب الخيل أحد طرق العلاج العصرية التي يتبعها المختصون لتدريب وعلاج بعض حالات التوحد وغيرها الكثير، ولهذه الطريقة في العلاج العديد من الفوائد منها التدعيم بالثقة بالنفس وتنمية القدرات والمساعدة على التشافي من الإعاقة وفيها يقوم مدرب الفروسية بالإشراف على عملية ركوب الطفل المصاب على الخيل، فيما يعمل الأخصائي المسؤول عن علاج الطفل، على إعطاء التعليمات حول الوجهة المحددة.

فيما يسعى المدرب والأخصائي خلال هذه الجلسة، على تشجيع الطفل على التواصل مع الخيل، عبر التلفظ بكلمات أو القيام بحركات مثل الإمساك باللجام، والاعتناء بالخيل.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
10:01 PM

"إرادة التوحد" توقع اتفاقية شراكة مع أكاديمية نجران للفروسية

لتعزيز مهارات "التركيز" بركوب الخيل لدى ذوي اضطراب التوحد

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بندر آل عوض - الرياض
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وقعت جمعية إرادة التوحد اتفاقية شراكة مع أكاديمية نجران للفروسية بحضور مالك الأكاديمية إبراهيم بن علي أبو ساق، ومدير المركز الإعلامي ومسؤول الشراكات منصور سمران، وذلك بمقر الأكاديمية.

‏ وأكدت رئيس الجمعية غالية السويدي بأن هذه الشراكة تأتي امتداداً لما تقوم به الجمعية من خطوات حثيثة لما يعود بالنفع على ذوي اضطراب التوحد حيث تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل والترفيه بين الطرفين.

وأوضحت إيمان آل دويس عضو مجلس الإدارة وطالبة دراسات عليا توحد بأن تدريب ذوي اضطراب طيف التوحد على ركوب الخيل يعتبر من الطرق المهمة التي تساعد في تعزيز مهارات "التآزر الحركي البصري" ومهارات "التركيز والانتباه" لتنمية تواصلهم مع المحيط الخارجي جنباً إلى جنب مع بقية المهارات التي تُحسن من تطور الحالات.

ويعد العلاج بركوب الخيل أحد طرق العلاج العصرية التي يتبعها المختصون لتدريب وعلاج بعض حالات التوحد وغيرها الكثير، ولهذه الطريقة في العلاج العديد من الفوائد منها التدعيم بالثقة بالنفس وتنمية القدرات والمساعدة على التشافي من الإعاقة وفيها يقوم مدرب الفروسية بالإشراف على عملية ركوب الطفل المصاب على الخيل، فيما يعمل الأخصائي المسؤول عن علاج الطفل، على إعطاء التعليمات حول الوجهة المحددة.

فيما يسعى المدرب والأخصائي خلال هذه الجلسة، على تشجيع الطفل على التواصل مع الخيل، عبر التلفظ بكلمات أو القيام بحركات مثل الإمساك باللجام، والاعتناء بالخيل.

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