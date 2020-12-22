مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة ينقذ مسنّة تعرضت لصدمة قلبية

أجريت لها عملية قسطرة وتركيب دعامات في الشريان الجذع الرئيس والأمامي

نجح مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة في إنقاذ مريضة مسنّة تعرضت لصدمة قلبية حُوِّلت كحالة قلبية حرجة, وتم تشخيص الحالة بصدمة قلبية أدت إلى احتشاء في الجدار الأمامي لعضلة القلب التي تعاني منها.

وبعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية كافة تبين أنها تعاني من مرض داء السكري وارتفاع ضغط الدم ووجود جلطة دماغية سابقة.

وأجريت للمريضة عملية قسطرة ناجحة تم خلالها تركيب دعامات في الشريان الجذع الرئيس للقلب والشريان الأمامي النازل، بعدها وضعت تحت الملاحظة والعناية الطبية إلى أن تحسنت حالتها وغادرت المجمع بصحة جيدة.

يشار إلى أن مركز القلب في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة يحظى بوجود كوادر طبية ذات مؤهلات عالية ومدربة، إضافة إلى معمل لعمليات القسطرة القلبية مجهز بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة وبأفضل التقنيات الحديثة العالمية لمراقبة المرضى التي تعدّ الأحدث من نوعها في هذا المجال، حيث تُمكّن الأطباء من التشخيص الدقيق لأمراض القلب وعمل القسطرة اللازمة حسب احتياج الحالة، ويضم المعمل جهازًا لفحص وتصوير الشريان التاجي بتقنية تماسك التصوير المقطعي الوعائي وجهاز الموجات فوق الصوتية على الأوعية الدموية الذي يوفر دقة وضوح عالية ويختصر الوقت، إضافة إلى جهاز قياس ضغط الدم داخل الشريان وأجهزة منظمات كهربائية القلب التي تعالج تسارع وتباطؤ ضربات القلب، كما يمكن من خلال غرفة التحكم في قسم القسطرة الاطلاع على صور وبيانات المريض ونقلها إلى نظام الأرشفة الإلكتروني.