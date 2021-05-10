"القريني" إلى المرتبة 14 بالهيئة العامة للإحصاء

صدرت الموافقة على ترقية تركي بن حمد القريني إلى وظيفة مستشار إحصائي بالمرتبة الرابعة عشر بالهيئة العامة للإحصاء.
"سبق" تهنئ "القريني"، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية
صدرت الموافقة على ترقية تركي بن حمد القريني إلى وظيفة مستشار إحصائي بالمرتبة الرابعة عشر بالهيئة العامة للإحصاء.
"سبق" تهنئ "القريني"، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية
صدرت الموافقة على ترقية تركي بن حمد القريني إلى وظيفة مستشار إحصائي بالمرتبة الرابعة عشر بالهيئة العامة للإحصاء.
"سبق" تهنئ "القريني"، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية
صدرت الموافقة على ترقية تركي بن حمد القريني إلى وظيفة مستشار إحصائي بالمرتبة الرابعة عشر بالهيئة العامة للإحصاء.
"سبق" تهنئ "القريني"، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية