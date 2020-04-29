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في مؤتمر صحفي.. بومبيو: واشنطن لن تسمح لإيران بشراء الأسلحة

وزير خارجية أمريكا: سنعمل مع الأمم المتحدة لتمديد الحظر على طهران

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن واشنطن لن تسمح لإيران بشراء أنظمة أسلحة تقليدية عندما يتم رفع حظر السلاح عنها.

ووفق "روسيا اليوم" قال وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي: إن الطائرات الإيرانية تُواصل نقل المقاتلين في الشرق الأوسط.

وأوضح "بومبيو" أنه خلال الأيام الماضية نقلت طائرات من إيران مواد مجهولة إلى فنزويلا.

وأعرب عن تعهده بأن بلاده لن تسمح لإيران بشراء أنظمة أسلحة تقليدية عندما يتم رفع حظر السلاح عنها، كما أكد أنهم سيعملون مع الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

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في مؤتمر صحفي.. بومبيو: واشنطن لن تسمح لإيران بشراء الأسلحة
سبق

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن واشنطن لن تسمح لإيران بشراء أنظمة أسلحة تقليدية عندما يتم رفع حظر السلاح عنها.

ووفق "روسيا اليوم" قال وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي: إن الطائرات الإيرانية تُواصل نقل المقاتلين في الشرق الأوسط.

وأوضح "بومبيو" أنه خلال الأيام الماضية نقلت طائرات من إيران مواد مجهولة إلى فنزويلا.

وأعرب عن تعهده بأن بلاده لن تسمح لإيران بشراء أنظمة أسلحة تقليدية عندما يتم رفع حظر السلاح عنها، كما أكد أنهم سيعملون مع الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
07:32 PM

في مؤتمر صحفي.. بومبيو: واشنطن لن تسمح لإيران بشراء الأسلحة

وزير خارجية أمريكا: سنعمل مع الأمم المتحدة لتمديد الحظر على طهران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن واشنطن لن تسمح لإيران بشراء أنظمة أسلحة تقليدية عندما يتم رفع حظر السلاح عنها.

ووفق "روسيا اليوم" قال وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي: إن الطائرات الإيرانية تُواصل نقل المقاتلين في الشرق الأوسط.

وأوضح "بومبيو" أنه خلال الأيام الماضية نقلت طائرات من إيران مواد مجهولة إلى فنزويلا.

وأعرب عن تعهده بأن بلاده لن تسمح لإيران بشراء أنظمة أسلحة تقليدية عندما يتم رفع حظر السلاح عنها، كما أكد أنهم سيعملون مع الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران.

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