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"فيتش" تعدل النظرة المستقبلية لـ"أرامكو" من سلبية إلى مستقرة

أرجعت السبب للارتباط بين التصنيف السيادي للمملكة والشركة

عدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية، اليوم (الثلاثاء)، لشركة أرامكو السعودية من سلبية إلى مستقرة مع الحفاظ على التصنيف الائتماني للديون طويلة الأجل عند مستوى A.

وأرجعت فيتش تعديل النظرة المستقبلية للشركة المدرجة بسوق الأسهم السعودية إلى الارتباط بين التصنيف السيادي للمملكة وبين الشركة التي تمتلك فيها الدولة نحو 98 في المئة، بعد طرح حصة تمثل 2 في المئة تقريباً من أسهم الشركة بسوق الأسهم السعودي في عام 2019م، وفقاً لـ"الشرق".


وتحافظ شركة النفط السعودية على توزيعات دورية فصلية بقيمة 70.3 مليار ريال تمثل حصة الحكومة السعودية منها 68.9 مليار ريال.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"فيتش" تعدل النظرة المستقبلية لـ"أرامكو" من سلبية إلى مستقرة
سبق

عدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية، اليوم (الثلاثاء)، لشركة أرامكو السعودية من سلبية إلى مستقرة مع الحفاظ على التصنيف الائتماني للديون طويلة الأجل عند مستوى A.

وأرجعت فيتش تعديل النظرة المستقبلية للشركة المدرجة بسوق الأسهم السعودية إلى الارتباط بين التصنيف السيادي للمملكة وبين الشركة التي تمتلك فيها الدولة نحو 98 في المئة، بعد طرح حصة تمثل 2 في المئة تقريباً من أسهم الشركة بسوق الأسهم السعودي في عام 2019م، وفقاً لـ"الشرق".


وتحافظ شركة النفط السعودية على توزيعات دورية فصلية بقيمة 70.3 مليار ريال تمثل حصة الحكومة السعودية منها 68.9 مليار ريال.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
09:18 PM

"فيتش" تعدل النظرة المستقبلية لـ"أرامكو" من سلبية إلى مستقرة

أرجعت السبب للارتباط بين التصنيف السيادي للمملكة والشركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية، اليوم (الثلاثاء)، لشركة أرامكو السعودية من سلبية إلى مستقرة مع الحفاظ على التصنيف الائتماني للديون طويلة الأجل عند مستوى A.

وأرجعت فيتش تعديل النظرة المستقبلية للشركة المدرجة بسوق الأسهم السعودية إلى الارتباط بين التصنيف السيادي للمملكة وبين الشركة التي تمتلك فيها الدولة نحو 98 في المئة، بعد طرح حصة تمثل 2 في المئة تقريباً من أسهم الشركة بسوق الأسهم السعودي في عام 2019م، وفقاً لـ"الشرق".


وتحافظ شركة النفط السعودية على توزيعات دورية فصلية بقيمة 70.3 مليار ريال تمثل حصة الحكومة السعودية منها 68.9 مليار ريال.

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