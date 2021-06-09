الجيش اليمني يُسقط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين

رصدها تحلّق فوق مواقعه في جبهة الجَدافر

أسقط الجيش الوطني اليمني طائرة مسيّرة لميليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة الجوف؛ بحسب ما ذكر المتحدث باسم قوات المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني العقيد ربيع القرشي، اليوم (الأربعاء).

وأوضح "القرشي" في تغريدة على "تويتر" أن الجيش الوطني تمكّن من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة للحوثيين أثناء تحليقها فوق مواقع عسكرية في جبهة الجَدافر شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف.