النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أوقاف الراجحي" تنفذ برنامج كفالة الدعاة والمترجمين بمكاتب الجاليات في مناطق المملكة

شمل كفالة 60 داعياً ومترجماً

أطلقت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي، تنفيذ برنامج دعوي لكفالة الدعاة والمترجمين العاملين في المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمختلف مناطق المملكة.

صرح بذلك الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، موضحاً أن هذا البرنامج يأتي في إطار التكامل مع الجهود الرسمية والخيرية والتطوعية التي تبذلها المؤسسات والقطاعات الرسمية الدعوية في المملكة ومن ضمنها المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إذ تقوم إدارة الأوقاف من خلال هذا البرنامج بكفالة رواتب الدعاة والمترجمين على مدار عام كامل، ليتفرغ هؤلاء الدعاة والمترجمين للقيام بواجباتهم في الدعوة وإرشاد المقيمين في المملكة لأحكام الدين الإسلامي، وإيصال الرسالة الوسطية السمحة للإسلام الخالية من الشوائب والانحرافات والبدع والضلالات.

وأشار "الراجحي"، أن إدارة الأوقاف تقوم وتساند الأعمال الدعوية بمختلف وسائله داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والقنوات الشرعية في المملكة، امتثالاً لقول الله عز وجل: )وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( ، واستشعاراً لأهمية العمل الدعوي التي لا تخفى على كل مسلم، وخاصة في مجتمعنا السعودي المحافظ الذي عرف بتدينه وفطرته السليمة بحمد الله تعالى.

واختتم "الراجحي"، تصريحه بحمد الله وشكره أن يسر لإدارة الأوقاف ما يعينها على تقديم خدماتها وبرامجها الخيرية المتنوعة في بلادنا المباركة في ظل ما نعيشه من أمن ورخاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، كما قدم شكره وتقديره لكافة القائمين على المؤسسات الدعوية الرسمية في بلادنا المباركة وفي مقدمتهم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وسأل العلي القدير أن يجعل هذه الأعمال التي تقوم بها إدارة الأوقاف في ميزان حسنات الواقف الوالد الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته والعاملين في إدارة الأوقاف، وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها وعزها واستقرارها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"أوقاف الراجحي" تنفذ برنامج كفالة الدعاة والمترجمين بمكاتب الجاليات في مناطق المملكة
سبق

أطلقت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي، تنفيذ برنامج دعوي لكفالة الدعاة والمترجمين العاملين في المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمختلف مناطق المملكة.

صرح بذلك الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، موضحاً أن هذا البرنامج يأتي في إطار التكامل مع الجهود الرسمية والخيرية والتطوعية التي تبذلها المؤسسات والقطاعات الرسمية الدعوية في المملكة ومن ضمنها المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إذ تقوم إدارة الأوقاف من خلال هذا البرنامج بكفالة رواتب الدعاة والمترجمين على مدار عام كامل، ليتفرغ هؤلاء الدعاة والمترجمين للقيام بواجباتهم في الدعوة وإرشاد المقيمين في المملكة لأحكام الدين الإسلامي، وإيصال الرسالة الوسطية السمحة للإسلام الخالية من الشوائب والانحرافات والبدع والضلالات.

وأشار "الراجحي"، أن إدارة الأوقاف تقوم وتساند الأعمال الدعوية بمختلف وسائله داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والقنوات الشرعية في المملكة، امتثالاً لقول الله عز وجل: )وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( ، واستشعاراً لأهمية العمل الدعوي التي لا تخفى على كل مسلم، وخاصة في مجتمعنا السعودي المحافظ الذي عرف بتدينه وفطرته السليمة بحمد الله تعالى.

واختتم "الراجحي"، تصريحه بحمد الله وشكره أن يسر لإدارة الأوقاف ما يعينها على تقديم خدماتها وبرامجها الخيرية المتنوعة في بلادنا المباركة في ظل ما نعيشه من أمن ورخاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، كما قدم شكره وتقديره لكافة القائمين على المؤسسات الدعوية الرسمية في بلادنا المباركة وفي مقدمتهم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وسأل العلي القدير أن يجعل هذه الأعمال التي تقوم بها إدارة الأوقاف في ميزان حسنات الواقف الوالد الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته والعاملين في إدارة الأوقاف، وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها وعزها واستقرارها.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
04:20 PM

"أوقاف الراجحي" تنفذ برنامج كفالة الدعاة والمترجمين بمكاتب الجاليات في مناطق المملكة

شمل كفالة 60 داعياً ومترجماً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
218

أطلقت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي، تنفيذ برنامج دعوي لكفالة الدعاة والمترجمين العاملين في المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمختلف مناطق المملكة.

صرح بذلك الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، موضحاً أن هذا البرنامج يأتي في إطار التكامل مع الجهود الرسمية والخيرية والتطوعية التي تبذلها المؤسسات والقطاعات الرسمية الدعوية في المملكة ومن ضمنها المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إذ تقوم إدارة الأوقاف من خلال هذا البرنامج بكفالة رواتب الدعاة والمترجمين على مدار عام كامل، ليتفرغ هؤلاء الدعاة والمترجمين للقيام بواجباتهم في الدعوة وإرشاد المقيمين في المملكة لأحكام الدين الإسلامي، وإيصال الرسالة الوسطية السمحة للإسلام الخالية من الشوائب والانحرافات والبدع والضلالات.

وأشار "الراجحي"، أن إدارة الأوقاف تقوم وتساند الأعمال الدعوية بمختلف وسائله داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والقنوات الشرعية في المملكة، امتثالاً لقول الله عز وجل: )وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( ، واستشعاراً لأهمية العمل الدعوي التي لا تخفى على كل مسلم، وخاصة في مجتمعنا السعودي المحافظ الذي عرف بتدينه وفطرته السليمة بحمد الله تعالى.

واختتم "الراجحي"، تصريحه بحمد الله وشكره أن يسر لإدارة الأوقاف ما يعينها على تقديم خدماتها وبرامجها الخيرية المتنوعة في بلادنا المباركة في ظل ما نعيشه من أمن ورخاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، كما قدم شكره وتقديره لكافة القائمين على المؤسسات الدعوية الرسمية في بلادنا المباركة وفي مقدمتهم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وسأل العلي القدير أن يجعل هذه الأعمال التي تقوم بها إدارة الأوقاف في ميزان حسنات الواقف الوالد الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته والعاملين في إدارة الأوقاف، وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها وعزها واستقرارها.

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,080
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,417
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,716
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,105

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
ثلاجـات الموظفين..!!

ثلاجـات الموظفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة