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حادث انقلاب شاحنة في "الغولاء" بعسفان يجدد مطالب الأهالي بتوسعة الطريق

طالبوا الجهة المسؤولة بالاهتمام وإيجاد حلول

جدد أهالي قرية الغولاء التابعة لمركز عسفان بتوسعة الطريق الرئيس للقرية؛ والذي أصبح يشهد كثافة عالية من الحركة المرورية، ومعها الكثير من الحوادث المفجعة التي كان آخرها قبل عدة أيام، بعد انقلاب شاحنة وتسببها بإغلاق الطريق.

وقال المواطن محمد الحمراني، من أهالي قرية الغولاء، إنهم يجددون مطالبهم بتوسعة الطريق بعد أن شهد العديد من الحوادث المفجعة، مبينًا أن الطريق مسار واحد وقد أنشئ قبل 20 عامًا بطول ٤ كم، وعرض ١٠م، وأصبح حاليًا غير قادر على استيعاب كثافة الحركة المرورية بسبب زيادة عدد السكن، ناهيك بالأخطاء الهندسية في تنفيذه؛ مما تسبب في عشرات الحوادث المؤلمة التي راحت ضحيتها العديد من أهالي القرية.

وأضاف أن شاحنات وتريلات تسير على مدار الساعة في الطريق، ناهيك بإلحاق الضرر بالطريق والتربة التي تنثرها، وعكس الطرق ولا يوجد أي إشارات مرورية، وكذلك الإضاءة معدومة (حتى تظن أنه لا يوجد أحد في المنطقة)، لا يوجد أي أعمدة إنارة، وعند رفع شكوى تم وضع عدد قليل فقط من الأعمدة. كما لا يوجد بها كهرباء، ولم تُضأ من سنتين إلى يومنا هذا!

وأشار إلى أنهم تقدموا عدة مرات بشكاوى للجهة المعنية وحتى الآن الوضع على ما هو عليه! مطالبًا بوضع لوحة إرشادية باسم القرية على المدخل الرئيس من الطريق الفرعي لطريق عسفان جدة، متمنيًا أن يجد الموضوع اهتمامًا من الجهة المسؤولة بإيجاد حلول لتلك المعضلة التي تقلقهم في كل يوم.

حادث انقلاب

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حادث انقلاب شاحنة في "الغولاء" بعسفان يجدد مطالب الأهالي بتوسعة الطريق
سبق

جدد أهالي قرية الغولاء التابعة لمركز عسفان بتوسعة الطريق الرئيس للقرية؛ والذي أصبح يشهد كثافة عالية من الحركة المرورية، ومعها الكثير من الحوادث المفجعة التي كان آخرها قبل عدة أيام، بعد انقلاب شاحنة وتسببها بإغلاق الطريق.

وقال المواطن محمد الحمراني، من أهالي قرية الغولاء، إنهم يجددون مطالبهم بتوسعة الطريق بعد أن شهد العديد من الحوادث المفجعة، مبينًا أن الطريق مسار واحد وقد أنشئ قبل 20 عامًا بطول ٤ كم، وعرض ١٠م، وأصبح حاليًا غير قادر على استيعاب كثافة الحركة المرورية بسبب زيادة عدد السكن، ناهيك بالأخطاء الهندسية في تنفيذه؛ مما تسبب في عشرات الحوادث المؤلمة التي راحت ضحيتها العديد من أهالي القرية.

وأضاف أن شاحنات وتريلات تسير على مدار الساعة في الطريق، ناهيك بإلحاق الضرر بالطريق والتربة التي تنثرها، وعكس الطرق ولا يوجد أي إشارات مرورية، وكذلك الإضاءة معدومة (حتى تظن أنه لا يوجد أحد في المنطقة)، لا يوجد أي أعمدة إنارة، وعند رفع شكوى تم وضع عدد قليل فقط من الأعمدة. كما لا يوجد بها كهرباء، ولم تُضأ من سنتين إلى يومنا هذا!

وأشار إلى أنهم تقدموا عدة مرات بشكاوى للجهة المعنية وحتى الآن الوضع على ما هو عليه! مطالبًا بوضع لوحة إرشادية باسم القرية على المدخل الرئيس من الطريق الفرعي لطريق عسفان جدة، متمنيًا أن يجد الموضوع اهتمامًا من الجهة المسؤولة بإيجاد حلول لتلك المعضلة التي تقلقهم في كل يوم.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
10:41 PM

حادث انقلاب شاحنة في "الغولاء" بعسفان يجدد مطالب الأهالي بتوسعة الطريق

طالبوا الجهة المسؤولة بالاهتمام وإيجاد حلول

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سعود الدعجاني - جدة
1
5,877

جدد أهالي قرية الغولاء التابعة لمركز عسفان بتوسعة الطريق الرئيس للقرية؛ والذي أصبح يشهد كثافة عالية من الحركة المرورية، ومعها الكثير من الحوادث المفجعة التي كان آخرها قبل عدة أيام، بعد انقلاب شاحنة وتسببها بإغلاق الطريق.

وقال المواطن محمد الحمراني، من أهالي قرية الغولاء، إنهم يجددون مطالبهم بتوسعة الطريق بعد أن شهد العديد من الحوادث المفجعة، مبينًا أن الطريق مسار واحد وقد أنشئ قبل 20 عامًا بطول ٤ كم، وعرض ١٠م، وأصبح حاليًا غير قادر على استيعاب كثافة الحركة المرورية بسبب زيادة عدد السكن، ناهيك بالأخطاء الهندسية في تنفيذه؛ مما تسبب في عشرات الحوادث المؤلمة التي راحت ضحيتها العديد من أهالي القرية.

وأضاف أن شاحنات وتريلات تسير على مدار الساعة في الطريق، ناهيك بإلحاق الضرر بالطريق والتربة التي تنثرها، وعكس الطرق ولا يوجد أي إشارات مرورية، وكذلك الإضاءة معدومة (حتى تظن أنه لا يوجد أحد في المنطقة)، لا يوجد أي أعمدة إنارة، وعند رفع شكوى تم وضع عدد قليل فقط من الأعمدة. كما لا يوجد بها كهرباء، ولم تُضأ من سنتين إلى يومنا هذا!

وأشار إلى أنهم تقدموا عدة مرات بشكاوى للجهة المعنية وحتى الآن الوضع على ما هو عليه! مطالبًا بوضع لوحة إرشادية باسم القرية على المدخل الرئيس من الطريق الفرعي لطريق عسفان جدة، متمنيًا أن يجد الموضوع اهتمامًا من الجهة المسؤولة بإيجاد حلول لتلك المعضلة التي تقلقهم في كل يوم.

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