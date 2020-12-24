مدير "صحة الطائف" يتفقد مجمع الملك فيصل الطبي ويدشن قسم الطوارئ

تجول بالمبنى الإداري الجديد واستمع لشرح عن أقسامه وما يحتويه

تفقد مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني يوم أمس مجمع الملك فيصل الطبي.

بدأت الجولة التفقدية بتدشين المرحلة الأولى بقسم الطوارئ والذي تم الانتهاء من تحسينه مؤخراً والذي يحتوي على 20 سريراً، كما دشن قسم الموارد الذاتية بالطوارئ الذي تم إنشاءه حديثاً.

وتجول القحطاني بالمبنى الإداري الجديد، واستمع لشرح من مدير المجمع مبارك اليامي عن أقسام المبنى وما يحتويه، كما اطلع على القاعة التي تستخدمها إدارة الموارد البشرية لاستقبال الموظف الجديد؛ من أجل التعريف بمهامه وواجباته الوظيفية.

وفي نهاية الجولة، تفقد القحطاني مساكن الأطباء والتمريض والذي يحتوي على 3 أبراج للتمريض تكفي لأكثر من 1500 ممرضة بالإضافة إلى برجين للأطباء بواقع 40 وحدة سكنية.