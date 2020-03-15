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العراق.. ماذا فعل مصاب كورونا لـ80 ضيفًا على وليمته؟

إثر عودته من إيران

تسبّب شخص عراقي مصاب بفيروس كورونا، بمصير مجهول لثمانين شخصًا دعاهم إلى وليمة أقامها في منزله إثر عودته من إيران؛ حسب موقع "روسيا اليوم".

وتعليقًا على هذا الحادث الصادم، والذي ترك بلبلة في الشارع العراقي، تساءَلَ مدير دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية مساء السبت: "أين سنجد هذه العائلات وكيف سيتم حجرهم؟"؛ داعيًا أي شخص يعود من الخارج إلى "ملازمة بيته".

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت أمس، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد وذي قار وكربلاء. وشددت على "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها"؛ مؤكدة "وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الأمر الديواني الملزمة".

فيروس كورونا الجديد العراق

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العراق.. ماذا فعل مصاب كورونا لـ80 ضيفًا على وليمته؟
سبق

تسبّب شخص عراقي مصاب بفيروس كورونا، بمصير مجهول لثمانين شخصًا دعاهم إلى وليمة أقامها في منزله إثر عودته من إيران؛ حسب موقع "روسيا اليوم".

وتعليقًا على هذا الحادث الصادم، والذي ترك بلبلة في الشارع العراقي، تساءَلَ مدير دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية مساء السبت: "أين سنجد هذه العائلات وكيف سيتم حجرهم؟"؛ داعيًا أي شخص يعود من الخارج إلى "ملازمة بيته".

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت أمس، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد وذي قار وكربلاء. وشددت على "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها"؛ مؤكدة "وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الأمر الديواني الملزمة".

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
11:25 AM

العراق.. ماذا فعل مصاب كورونا لـ80 ضيفًا على وليمته؟

إثر عودته من إيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسبّب شخص عراقي مصاب بفيروس كورونا، بمصير مجهول لثمانين شخصًا دعاهم إلى وليمة أقامها في منزله إثر عودته من إيران؛ حسب موقع "روسيا اليوم".

وتعليقًا على هذا الحادث الصادم، والذي ترك بلبلة في الشارع العراقي، تساءَلَ مدير دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية مساء السبت: "أين سنجد هذه العائلات وكيف سيتم حجرهم؟"؛ داعيًا أي شخص يعود من الخارج إلى "ملازمة بيته".

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت أمس، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد وذي قار وكربلاء. وشددت على "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها"؛ مؤكدة "وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الأمر الديواني الملزمة".

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