أكدت الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو دخل الحجر الصحي بعد الكشف عن مخالطته شخصًا مصابًا بفيروس كورونا المستجد.
"بومبيو" يدخل الحجر الصحي بعد مخالطته مصابًا بكورونا
أكدت الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو دخل الحجر الصحي بعد الكشف عن مخالطته شخصًا مصابًا بفيروس كورونا المستجد.الخارجية الأمريكية الوزير مايك بومبيو
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"بومبيو" يدخل الحجر الصحي بعد مخالطته مصابًا بكوروناصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-16
16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
06:25 PM
"بومبيو" يدخل الحجر الصحي بعد مخالطته مصابًا بكورونا
أكدت الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو دخل الحجر الصحي بعد الكشف عن مخالطته شخصًا مصابًا بفيروس كورونا المستجد.
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