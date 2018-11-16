الجيش اليمني يصد هجومًا للانقلابيين الحوثيين لاستعادة جبل صوران بشرقي البيضاء

مصرع 9 من عناصر الميليشيا في المواجهات وأصيب آخرون

أحبطت وحدات من الجيش اليمني، هجومًا عنيفًا لميليشيا الحوثي الانقلابية في ميسرة جبهة الملاجم بشرقي محافظة البيضاء.

وقال قائد كتائب النصر في الجيش اليمني العميد ناصر علي القحيح، إن الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران شنت الهجوم على ميسرة جبهة الملاجم في محاولة يائسة منها لاستعادة قمة جبل صوران الاستراتيجي الذي سيطر عليه الجيش الأربعاء الماضي.

ولقي 9 من العناصر الحوثية المهاجمة مصرعهم في المواجهات وأصيب آخرون، وفقًا لما أورده موقع 26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية.

وأكد القائد العسكري اليمني، أن قوات الجيش بجبهة الملاجم على أتم الاستعداد للتقدم أو لصد كافة الهجمات ومحاولات التسلل والاختراقات التي يقوم بها الانقلابيون الحوثيون .