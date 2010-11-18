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مصرع شقيق متحدث الحوثي وآخرين في محاولة تسلل فاشلة بمدينة الحديدة

المقاومة اليمنية رصدت تحركاتهم وأسقطت معظم المشاركين بين قتيل وجريح

لقي مجموعة من مرتزقة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران مصرعهم، وكان بينهم شقيق الناطق العسكري الرسمي باسم الحوثيين، فيما أصيب آخرون، خلال الساعات الماضية على يد أبطال المقاومة اليمنية داخل مدينة الحديدة.

وتفصيلاً، سقط العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح بقصف مركز استهدف تجمعات مسلحة لهم في حي الربصة وغارة جوية على معسكر الدفاع الساحلي بعد رصد دقيق لتحركاتهم.

ونشرت قيادات وناشطون حوثيون تعازي للناطق باسم مليشياتهم المدعو يحيى سريع بمصرع شقيقه حميد سريع في معارك مدينة الحديدة.

ومن جهته، أوضح مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية أن عناصر المليشيات الحوثية نفذت الساعات الماضية محاولة تسلل بعملية انتحارية صوب الأحياء المحررة والقريبة من جولة يمن موبايل، إلا أن الأبطال من اللواء الثاني حراس الجمهورية كانوا لهم بالمرصاد، مؤكداً مصرع وجرح معظم المشاركين في المحاولة.

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مصرع شقيق متحدث الحوثي وآخرين في محاولة تسلل فاشلة بمدينة الحديدة
سبق

لقي مجموعة من مرتزقة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران مصرعهم، وكان بينهم شقيق الناطق العسكري الرسمي باسم الحوثيين، فيما أصيب آخرون، خلال الساعات الماضية على يد أبطال المقاومة اليمنية داخل مدينة الحديدة.

وتفصيلاً، سقط العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح بقصف مركز استهدف تجمعات مسلحة لهم في حي الربصة وغارة جوية على معسكر الدفاع الساحلي بعد رصد دقيق لتحركاتهم.

ونشرت قيادات وناشطون حوثيون تعازي للناطق باسم مليشياتهم المدعو يحيى سريع بمصرع شقيقه حميد سريع في معارك مدينة الحديدة.

ومن جهته، أوضح مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية أن عناصر المليشيات الحوثية نفذت الساعات الماضية محاولة تسلل بعملية انتحارية صوب الأحياء المحررة والقريبة من جولة يمن موبايل، إلا أن الأبطال من اللواء الثاني حراس الجمهورية كانوا لهم بالمرصاد، مؤكداً مصرع وجرح معظم المشاركين في المحاولة.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
09:31 PM

مصرع شقيق متحدث الحوثي وآخرين في محاولة تسلل فاشلة بمدينة الحديدة

المقاومة اليمنية رصدت تحركاتهم وأسقطت معظم المشاركين بين قتيل وجريح

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محمد المواسي - الحد الجنوبي
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لقي مجموعة من مرتزقة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران مصرعهم، وكان بينهم شقيق الناطق العسكري الرسمي باسم الحوثيين، فيما أصيب آخرون، خلال الساعات الماضية على يد أبطال المقاومة اليمنية داخل مدينة الحديدة.

وتفصيلاً، سقط العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح بقصف مركز استهدف تجمعات مسلحة لهم في حي الربصة وغارة جوية على معسكر الدفاع الساحلي بعد رصد دقيق لتحركاتهم.

ونشرت قيادات وناشطون حوثيون تعازي للناطق باسم مليشياتهم المدعو يحيى سريع بمصرع شقيقه حميد سريع في معارك مدينة الحديدة.

ومن جهته، أوضح مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية أن عناصر المليشيات الحوثية نفذت الساعات الماضية محاولة تسلل بعملية انتحارية صوب الأحياء المحررة والقريبة من جولة يمن موبايل، إلا أن الأبطال من اللواء الثاني حراس الجمهورية كانوا لهم بالمرصاد، مؤكداً مصرع وجرح معظم المشاركين في المحاولة.

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