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إعداد القادة ينظم حلقة نقاش حول تحديات المراكز الرياضية.. خلال جائحة كورونا

ينظم معهد إعداد القادة وبالتعاون مع الإدارة العامة للاستثمار بالوزارة حلقة نقاش حول تحديات المراكز الرياضية خلال جائحة كورونا، عن بعد، وذلك يوم غد الأربعاء الثالث من يونيو 2020.

وتتضمن حلقة النقاش أبرز التحديات التي واجهت الصالات والمراكز الرياضية خلال فترة جائحة كورونا، والإجراءات المتخذة خلال فترة الجائحة، والدروس المستفادة خلال هذه الفترة.

وسيشارك في اللقاء ثلاثة متحدثين هم نيلي عطار مدربة الحركة الإيقاعية الرياضية مدربة ماستركلاس ومدربة للياقة البدنية، وشدن الصقري شريكة في نادي ليجام حاصلة على ماجستير إدارة أعمال من جامعة بانقور في بريطانيا، وسميرة رواحة مديرة تنفيذية في تطوير الأعمال خبيرة في مجال التجزئة وسلوك المستهلك بما يخص اللياقة البدنية واللقاء سيكون بإدارة أفنان الخضير.


ويمكن للراغبين في المشاركة باللقاء التسجيل عبر الرابط التالي: attendee.gotowebinar.com/register/5754582583309799435

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إعداد القادة ينظم حلقة نقاش حول تحديات المراكز الرياضية.. خلال جائحة كورونا
سبق

ينظم معهد إعداد القادة وبالتعاون مع الإدارة العامة للاستثمار بالوزارة حلقة نقاش حول تحديات المراكز الرياضية خلال جائحة كورونا، عن بعد، وذلك يوم غد الأربعاء الثالث من يونيو 2020.

وتتضمن حلقة النقاش أبرز التحديات التي واجهت الصالات والمراكز الرياضية خلال فترة جائحة كورونا، والإجراءات المتخذة خلال فترة الجائحة، والدروس المستفادة خلال هذه الفترة.

وسيشارك في اللقاء ثلاثة متحدثين هم نيلي عطار مدربة الحركة الإيقاعية الرياضية مدربة ماستركلاس ومدربة للياقة البدنية، وشدن الصقري شريكة في نادي ليجام حاصلة على ماجستير إدارة أعمال من جامعة بانقور في بريطانيا، وسميرة رواحة مديرة تنفيذية في تطوير الأعمال خبيرة في مجال التجزئة وسلوك المستهلك بما يخص اللياقة البدنية واللقاء سيكون بإدارة أفنان الخضير.


ويمكن للراغبين في المشاركة باللقاء التسجيل عبر الرابط التالي: attendee.gotowebinar.com/register/5754582583309799435

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
10:19 PM

إعداد القادة ينظم حلقة نقاش حول تحديات المراكز الرياضية.. خلال جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظم معهد إعداد القادة وبالتعاون مع الإدارة العامة للاستثمار بالوزارة حلقة نقاش حول تحديات المراكز الرياضية خلال جائحة كورونا، عن بعد، وذلك يوم غد الأربعاء الثالث من يونيو 2020.

وتتضمن حلقة النقاش أبرز التحديات التي واجهت الصالات والمراكز الرياضية خلال فترة جائحة كورونا، والإجراءات المتخذة خلال فترة الجائحة، والدروس المستفادة خلال هذه الفترة.

وسيشارك في اللقاء ثلاثة متحدثين هم نيلي عطار مدربة الحركة الإيقاعية الرياضية مدربة ماستركلاس ومدربة للياقة البدنية، وشدن الصقري شريكة في نادي ليجام حاصلة على ماجستير إدارة أعمال من جامعة بانقور في بريطانيا، وسميرة رواحة مديرة تنفيذية في تطوير الأعمال خبيرة في مجال التجزئة وسلوك المستهلك بما يخص اللياقة البدنية واللقاء سيكون بإدارة أفنان الخضير.


ويمكن للراغبين في المشاركة باللقاء التسجيل عبر الرابط التالي: attendee.gotowebinar.com/register/5754582583309799435

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