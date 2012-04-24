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سكان "حوية الطائف": يطالبون بالقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بجوار الجامعة

حذروا "الأمانة "من تكرار فاجعة "الرياض" التي راح ضحيتها طفلة

ناشد سكان الحوية بالطائف؛ المسؤولين في الأمانة بضرورة القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة في الحي بشكل كبير، وسط تخوفهم من تكرار فاجعة الرياض التي راح ضحيتها طفلة بسبب الكلاب.

وتفصيلاً.. رصدت عدسة "مواطن" قطيعًا من الكلاب الضالة وهي تتجول في الحوية بالطائف بالقرب من الجامعة، دون حسيب أو رقيب، وأشار السكان إلى أن ما يؤرقهم هو خوفهم على الأطفال أثناء اللهو خارج المنزل.

فيما تعجب "سكان الحوية" من صمت أمانة محافظة الطائف، في ظل الانتشار الرهيب للكلاب الضالة والتي تشكل خطراً محتوماً على المارة لا سيما الأطفال منهم.

وطالبوا بسرعة القضاء عليها، والتحرك العاجل قبل حدوث كارثة وتكرار ما حدث في الرياض من جراء الكلاب التي تسببت في مقتل طفلة بريئة.

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سكان "حوية الطائف": يطالبون بالقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بجوار الجامعة
سبق

ناشد سكان الحوية بالطائف؛ المسؤولين في الأمانة بضرورة القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة في الحي بشكل كبير، وسط تخوفهم من تكرار فاجعة الرياض التي راح ضحيتها طفلة بسبب الكلاب.

وتفصيلاً.. رصدت عدسة "مواطن" قطيعًا من الكلاب الضالة وهي تتجول في الحوية بالطائف بالقرب من الجامعة، دون حسيب أو رقيب، وأشار السكان إلى أن ما يؤرقهم هو خوفهم على الأطفال أثناء اللهو خارج المنزل.

فيما تعجب "سكان الحوية" من صمت أمانة محافظة الطائف، في ظل الانتشار الرهيب للكلاب الضالة والتي تشكل خطراً محتوماً على المارة لا سيما الأطفال منهم.

وطالبوا بسرعة القضاء عليها، والتحرك العاجل قبل حدوث كارثة وتكرار ما حدث في الرياض من جراء الكلاب التي تسببت في مقتل طفلة بريئة.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
03:49 PM

سكان "حوية الطائف": يطالبون بالقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بجوار الجامعة

حذروا "الأمانة "من تكرار فاجعة "الرياض" التي راح ضحيتها طفلة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
892

ناشد سكان الحوية بالطائف؛ المسؤولين في الأمانة بضرورة القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة في الحي بشكل كبير، وسط تخوفهم من تكرار فاجعة الرياض التي راح ضحيتها طفلة بسبب الكلاب.

وتفصيلاً.. رصدت عدسة "مواطن" قطيعًا من الكلاب الضالة وهي تتجول في الحوية بالطائف بالقرب من الجامعة، دون حسيب أو رقيب، وأشار السكان إلى أن ما يؤرقهم هو خوفهم على الأطفال أثناء اللهو خارج المنزل.

فيما تعجب "سكان الحوية" من صمت أمانة محافظة الطائف، في ظل الانتشار الرهيب للكلاب الضالة والتي تشكل خطراً محتوماً على المارة لا سيما الأطفال منهم.

وطالبوا بسرعة القضاء عليها، والتحرك العاجل قبل حدوث كارثة وتكرار ما حدث في الرياض من جراء الكلاب التي تسببت في مقتل طفلة بريئة.

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